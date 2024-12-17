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00946配息金額再次開出0.041元 持平上個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／Ingimage
ETF示意圖。圖／Ingimage

群益科技高息成長（00946）17日公布配息，根據群益投信官網公告資訊，每受益權單位預估配發金額為新台幣0.041元，除息日訂於2025年1月8日，故想參與配息的投資人，最晚須在2025年1月7日買進，收益分配發放日則在2025年2月7日。

群益科技高息成長將進行成立以來第六次除息，擬配0.041元，維持與前一個月相同，並未在下修，以今日收盤價換算，單月配息率為0.45%。回顧前五次配息表現，分別為0.067元、0.054元、0.054元、0.054元、0.041元，平均每月配息率為0.56%。

群益科技高息成長是新一代進化版的科技高息ETF，亦可說是科技版的群益台灣精選高息，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股ETF，群益科技高息成長在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，基於外資在三大法人中屬較長期的投資者，對於投資標的亦更在意其投資價值與成長潛力，群益科技高息成長首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。

進一步觀察群益科技高息成長選股邏輯，其從250檔上市櫃電子市值前250大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或以除息的個股，力求息高，此外，群益科技高息成長的成分股篩選也考量企業獲利能力，兼顧股價成長性與填息能力。

值得一提的是，群益科技高息成長也是第一檔將外資認同度納入考量的產品，外資對台股的影響性眾所皆知，而能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，故參酌外資認同度也形同在選股品質上多一層把關。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資 群益

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