微波高息精選20報酬指數增刪各14檔成分股
臺灣指數公司公布臺灣指數公司微波高息精選20報酬指數成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動將自2024年12月18日(星期三)起生效。
成分股納入：亞泥（1102）、聚陽（1477）、正新（2105）、中華（2204）、國產（2504）、裕民（2606）、長榮航（2618）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、聯詠（3034）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、上海商銀（5876）及台塑化（6505）。
成分股刪除：統一（1216）、台塑（1301）、遠東新（1402）、大成鋼（2027）、鴻海（2317）、群光（2385）、長榮（2603）、慧洋-KY（2637）、晶技（3042）、力成（6239）、矽格（6257）、台表科（6278）、南茂（8150）、寶成（9904）。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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