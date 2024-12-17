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00919調整成分股！新增裕民、慧洋等8檔 剔除中美晶等8檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

擁有逾百萬受益人的00919群益台灣精選高息ETF在17日調整成分股，根據台灣指數公司網站公布資訊顯示，00919在12月的調整持股呈現8進8出，新增8檔個股分別為名軒（1442）、海悅（2348）、億光（2393）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、瑞鼎（3592）、遠雄（5522）、群聯（8299）等。

由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素，本次剔除8檔個股分別為長榮鋼（2211）、華固（2548）、聯陽（3014）、欣銓（3264）、中美晶（5483）、聖暉（5536）、矽創（8016）、長華*（8070）。

以12月換股名單來看，新增營建、航運等傳產類股，此波換股操作也逢高獲利了結股價漲多但配息衰退的電子成分股以增添未來配息動能，此外，轉向加碼股價合理，配息率較高的傳產業，提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。

00919即將在12月20日進行第7次配息，期前配息公告預估配發金額為 0.72元維持新高，最後進場參與配息為12月19日。

據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。12月換股時也會根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入。

ETF理財達人表示，00919追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」，指數成分股定期於每年的5月及12月進行成分股審核，為了成分股能穩定選到高息股，會在5月宣告股息後再進行更換，選到的成分股都是已經知道實際配發的股利率，在12月選股時更會考量到EPS成長率來調整。

ETF理財達人指出，00919重視EPS成長率，是因為企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代的、進化版的高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票 配息

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