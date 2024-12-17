台股ETF換股潮來了 00919、00713等六檔新成分股出爐
新一波台股ETF換股潮來了，臺灣指數公司17日公告包含群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、富邦特選高股息30（00900）、群益半導體收益（00927）、新光臺灣半導體30（00904）、永豐智能車供應鏈（00901）共六檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自12月17日交易結束後生效（亦即12月18日起生效）。
群益台灣精選高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數，此次30檔成分股中新增及刪除8檔，換股檔數比例為26.6%。新增成分股有名軒、海悅、億光、裕民、慧洋-KY、瑞鼎、遠雄、群聯；刪除長榮鋼、華固、聯陽、欣銓、中美晶、聖暉*、矽創、長華*。
元大台灣高息低波追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數指數，此次50檔成分股中新增及刪除15檔，換股檔數比例為30%。新增成分股有大成、長榮鋼、聯強、超豐、潤弘、裕民、凱基金、玉山金、台新金、永豐金、華立、群益證、帆宣、復盛應用、至上；並刪除亞泥、豐興、創見、可成、國產、京城銀、統一證、遠百、晶技、中租-KY、精成科、精誠、矽格、中鼎、裕融。
富邦特選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，此次30檔成分股中新增及刪除23檔，換股檔數比例為76.6%。新增成分股有聚陽、聯電、台積電、華碩、群光、漢唐、國產、長榮、裕民、陽明、長榮航、慧洋-KY、京城銀、中信金、大立光、聯詠、健鼎、家登、材料-KY、譜瑞-KY、頎邦、瑞儀、群聯；刪除亞泥、統一、遠東新、大成鋼、中華、三陽工業、佳世達、華南金、富邦金、玉山金、兆豐金、台新金、統一超、潤泰全、信邦、大聯大、中美晶、遠雄、中租-KY、上海商銀、樺漢、環球晶、裕融。
群益半導體收益追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，此次30檔成分股中新增及刪除6檔，換股檔數比例為20%。新增成分股有原相、世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、頎邦、愛普*；刪除光罩、台星科、台勝科、新唐、台半、致新。
新光臺灣半導體30追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，此次30檔成分股中新增及刪除1檔，換股檔數比例為3.3%。新增成分股為愛普*；刪除台勝科。
永豐智能車供應鏈追蹤臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數，此次50檔成分股中新增及刪除5檔，換股檔數比例為10%。新增成分股為東陽、台光電、漢唐、信邦、群創；刪除裕隆、群光、奇鋐、雙鴻、玉晶光。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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