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保德信明年進軍台股ETF市場 外資投信第3家

中央社／ 台北17日電

呼應政府全力推動台灣成為亞洲資產管理中心，保德信投資管理公司（PGIM）今天預告，2025年將進軍台股ETF市場，首檔市值型台股ETF目標明年第1季底掛牌，成為繼大華銀投信、野村投信後，第3家在台推出ETF的外資投信。

保德信投信總經理梅以德今天表示，台股這兩年的表現在全球名列前茅，市值持續攀升，2024年正式晉升全球市值第10大股市，備受國際重視。保德信花了1年時間籌備，包括系統建置等已大致就緒，近期向主管機關遞件提出申請，預計明年將推出首檔台股ETF，目標第1季底、第2季初掛牌。

梅以德說，PGIM在台股耕耘已將近33年，接下來希望把台股操盤團隊相關經驗從傳統共同基金延伸到ETF，打造更多元完整的產品線。

保德信首檔台股ETF為被動型基金，追蹤台灣市值動能50指數，精選50檔台灣龍頭企業。至於金管會正著手開放主動式ETF，梅以德也明確表態「肯定要做」，時間可能落在明年下半年。

金管會正積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，PGIM為保德信金融集團旗下負責全球投資管理的業務機構，擁有1.33兆美元的資產管理規模，為國際重量級資產管理公司之一，近期積極擴大在台投資與布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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