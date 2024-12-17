台塑四寶過去一年跌幅全數超過50％…股價還能回來？ 專家：不如直買高股息ETF

台塑四寶過去一年跌幅全數超過50%，這是非常驚人的數字。

最近一段時間我的私訊、粉絲團，不少人都有類似的問題：

「四寶還有沒有機會回來？」

坦白說，我覺得四寶現在的價格真的非常便宜，往下空間有限，不過話說回來，如果站在投資的角度，買到便宜價只是第一步，沒有人投資是為了買到便宜價，大家都是為了賺錢。

投資要賺錢，最終還是回到股價會不會上漲？期間有沒有穩定配息？

平心而論，目前四寶正歷經轉型陣痛期，股價會不會漲決定在轉型是否順利，而這件事也不是三兩天能看的出來，搞不好要拖上3、5年。

試問，你能等這麼久嗎？像我這種等女孩洗澡一等十多年的，坦白說是真不多。

再來最大的問題是，今年四寶獲利明顯縮水，可見的未來配息肯定也要跟著縮水，甚至不配息。

如果沒價差也沒配息可以期待，買到便宜價，好像也不是什麼值得開心的事。

早期我還在券商時期，四寶確實是不少投資人的長期庫存，也是存股的優選。不過隨著時間的推演，我們會慢慢發現沒有一家公司、沒有一種商業模式能確保在長時間裡保持不變的競爭力。企業必須得轉型、必須得新陳代謝，才能適應新時代的競爭環境。

懂得這個道理後，你會發現存股其實是一件危險的事情，因為投資人是一廂情願的選擇相信公司能安穩度過每一輪時代的大潮。但結局常常是要翻車的，就像今天，四寶靠著一年跌50%的跌幅上了財經頭條。

所以我每次看股民嘴高股息ETF，一下配息縮水、一下漲幅落後，我就有不同看法。民國100年，當時我的客戶有滿手中鋼的、滿手四寶的，高股息ETF就一檔0056，一天交易量沒幾張，我還不敢介紹，介紹了還會被嘴，像是

「我都存股幾年了？肖年ㄟ你講這什麼東西？沒聽過！」

不過事後來看，就算是當時僅有的0056，對比中鋼、四寶，十多年後起碼股價也都是往上走的。當然如果是存中華電、金融股的投資人，可能目前依然不屑這種金融商品。

但無論是存中鋼、四寶、金融股，投資人要的無非就是穩定的配息，還有說不出口的價差，這項需求放到現代，我的觀察，高股息ETF幾乎是面向這批人的完美替代。

因為每一檔高股息ETF背後都有個遵循的指數、一個公開透明的編制規則，存股投資人，跌深了會想攤平、會想加碼，但ETF不一樣，成分股未達選股標準無論盈虧直接汰換，而且沒有投資人一廂情願的情懷。

所以現在回頭看，真的有去買中鋼、買四寶的高股息ETF，最多不會超過3檔，而且我預期就算持有這些股票的高股息ETF，也大概率會在未來幾個季度內持續汰換；該現象對比四寶過去一年暴增的散戶數量，這就是最大的差別：

ETF在持續減持四寶，而散戶在持續增持四寶

結論，時代在變，思維也要跟著變，存股有更好的選擇，選擇一個編制規則優秀的高股息ETF，勝過選擇單一個股執行長期存股。

不過我們寫這麼長，不來個反轉好像說不過去，那好吧...

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如果你存的是台積電，以上通通不算數。

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