買006208、00757卻一直想看盤 網勸1招一勞永逸

投資ETF可以省去看盤的心力與時間，因此備受許多喜歡長期投資的族群喜愛。有網友投資006208、00757，但仍會想持續看盤及股價變化，當股價下跌時也會想繼續買進零股，因此覺得上班無法專心。有過來人分享自身心態變化，直言「我也是這樣，後面想說直接all in放長期，別開app了，上班中午的時間拿來睡午覺或打遊戲比較實在」。

隨著投資市場熱度攀升，許多投資人陷入頻繁看盤的困擾。一名網友在論壇Dcard發文分享自身經驗，表示他主要投資於ETF 006208與00757，但總是忍不住每天查看股市行情，想要趁跌時買進零股。然而，這種習慣讓他在工作時無法專心，反覆設立定期定額投資計畫後又取消，猶豫不決的情緒讓他感到煩躁。

該網友認為，若採取定期定額策略，可能在股市上漲時也會持續買入，進而拉高投資成本。因此，他不斷思考是應該等待股市下跌時手動進場，還是選擇無需擔憂時機的定期定額投資法。投資專家指出，定期定額有助於分散風險，長期下來可平滑成本；而手動買進雖能降低買在高點的機率，但需要投資人花費大量時間及精力，且容易受市場波動影響，導致錯失投資良機。

其他人留言「時間週期拉長一點你會發現在意那幾天的小波動一點意義都沒有哦」、「00757不用看啊，你看半夜的fang index就知道隔天的00757長什麼樣子了」、「00757我每天都在數錢，怎麼會很煩，每天一直漲心情就很好」、「建議直接現價all in十年後你會感謝你自己的」、「這種標的也要看的話就是不建議碰股票」、「買這些東西是要看什麼盤啦，看著盤發呆嗎？還是你有念力可以控制他，又不是在做期貨」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。