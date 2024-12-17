00878憑啥成投資人最愛定期定額的ETF？ 知美：主管會留下績效稍差但有禮貌的下屬
最多人選擇定期定額的ETF 國泰永續高股息（00878）
長大後才發現，老闆最喜歡的員工，必須要同時具備...
1.優秀的工作能力
2.圓融的處事態度
3.面對各種挑戰的耐心
4.願意跟老闆減少距離
畢業四年後才發現，最受投資人喜愛的ETF，必須要同時具備...
1.不論市場大漲大跌，都足以讓投資人滿意的報酬表現
2.不論市場大漲大跌，都足以讓投資人抱的安心的特性
3.隨著時間的推移，持續且穩定的表現
除非有一檔ETF能夠保證，自己的上漲能力一定是最強
除非有一檔ETF能夠保證，自己的抗跌能力一定是最優秀
不然投資人選擇ETF，一定是依據綜合的能力表現，而從投資人的選擇看來...00878就是綜合能力中，最符合投資人要求的ETF！
長大後才知道，永遠不要高估自己的能力，也不要覺得自己無可取代...
一位自以為是的業務，能夠幫公司賺進一百萬，但是主管恨得牙癢癢
一位謙虛有禮的業務，只能夠幫公司賺進七十萬
雖然有些違反邏輯，但是如果公司只能留下一位員工，和獲得的績效無關，主管只會留下，對自己態度比較有禮貌的那位，畢竟人類的社會裡面，是靠綜合因素進行考量，而其中最重要的關鍵數據，就是內心的感覺舒服不舒服。
事實就是：高股息的設計更符合人性
最近網路上很多文章在討論，為什麼高薪的竹科工程師會被綠，外遇對象學歷低、年紀大、薪水差；如果有個人，整天只會跟我說自己賺了多少錢，為什麼不跟他在一起？
我一定會跟他說，因為我還需要有個人，可以下班陪我聊天、假日陪我出去玩；取得平衡是每個人都會用到的課題！
人性、人性、人性
如果你沒有辦法接受
如果你沒有辦法理解
為什麼最多人喜歡的是高股息？那你有很大的機會，會在未來的社會上吃大虧！
00878十二月配息入帳1萬2640元，起床看到整個人都嘻嘻了！
◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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