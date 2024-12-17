00940二度調降配息金額 踩剎車時刻到了嗎？

台股2023年獲利下滑直接影響2024年的股息發放，再加上加權指數站穩2萬點，指數殖利率跌破3%，台股ETF配息下滑並不意外，尤其又以月月配ETF、新成立的ETF相對影響較大。

繼統一台灣高息動能（00939）16日公告成立以來第六次配息金額，每受益權單位擬配發首次調降，從0.063元降至0.05元，過去五次配息金額均為0.063元。以公告日收盤價14.21元估算，單月配息率降至0.35%；前五次平均單月配息率為0.43%。

最新元大台灣價值高息（00940）17日公告成立以來第七次配息金額，根據元大投信公告，每受益權單位擬配發0.03元，除息交易日在2025年1月2日；實際配息公告日在12月30日，收益分配發放日在2025年的2月3日。

元大台灣價值高息每受益權單位再度調降至0.03元，是成立以來第二次調降金額，目前也是成立以來最低的數字，以今日收盤價9.34元估算，單月配息率為0.32%。回顧成立以來除息表現，分別為0.05元、0.05元、0.05元、0.05元、0.04元、0.04元；平均每月配息率為0.48%。

台股高息ETF接連宣告調降配息，主因就在於台股大盤自2024年4月起平均位置處於20,000點以上，至6月底本益比一度上升至超過24倍，遠高於近五年平均值，持續反映市場對未來台股企業營運成長預期，但現金股息金額尚未跟上價格漲幅，以致大盤現金股息殖利率下滑至約2.5%。在成份股殖利率普遍下降、股價修正下，影響成立時間較短高股息ETF的配息率表現，然而這股台股高息ETF降息風什麼時候要到尾聲?

元大投信指出，基於台股大盤長期具有相對高殖利率，隨明年企業股利發放反映2024年度獲利狀況，在高現金股利發放率基礎上，高股息ETF仍可望持續發揮投資特色。

法人指出，今年前三季台股上市櫃企業獲利達3.4兆元，年成長28%，第4季又向來是上市櫃企業傳統旺季，有機會帶動營收、獲利再走高。未來進入2025年除息（反映2024年獲利），在整體企業股息發放率未大幅變化下，明年成分股配息能力將再增強。

以元大台灣價值高息來說，截至12月16日，帳上包含股利所得之可分配收益為0.17元，加上部分成分股自明年4月起尚有5~6檔成分股還會接續除息，將使收益平準金再增加，預估在明年6月展開的除息旺季來臨之前，配息金額可望持穩在目前水準。參考過去元大投信高股息ETF相對穩定的配息政策，預期元大台灣價值高息將成為首檔降息落底的月配高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。