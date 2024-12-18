他買5張00757體會「睏霸數錢」 網曝唯一可惜點

近期00757統一FANG++ ETF表現亮眼，引起市場熱烈討論。有投資人分享自身投資經驗，表示自己在半信半疑試單後，才深刻體會「睏霸數錢」的投資心得，並決定加碼布局，目標價設定為150元，展現對該ETF未來漲勢的高度信心。不過有網友認為，該標的成分股刪掉特斯拉相當可惜，否則可能可以賺更多。

一名網友在PTT發文表示，起初根據網友推薦，試探性買入5張00757，隨後見證該ETF穩健上漲，獲得良好收益。他表示「只後悔當初沒有買多一點」，並認為「過了這個村就沒那個店」，暗示投資機會稍縱即逝，錯過將難以再遇。

看好後市發展，該網友於12月17日決定再加碼10張，並設定目標價150元。他的投資策略是「不停損，跌了繼續加碼」，顯示對於00757長期趨勢抱持高度樂觀，堅信未來仍有成長空間。

其他人留言「贏麻了，真的要歐印了」、「十月無腦跟這個成分股買了一筆閒錢，成分股輪流噴」、「衝，別人恐懼你貪婪」、「早說了啊，不過統一這支應該不只這樣」、「台股垃圾，前進美股就對了」、「朋友疫情低迷時買了300多張，那時候還笑說幹嘛買這張沒配息的，成本40幾塊抱到現在，現在賺超多」。

但也有人表示「最近過熱了，你真勇」、「這跌起來會是嚴重烙賽的那種」、「00670比較強一點吧」、「這檔上次剔除特斯拉，不然能賺更多」、「怎麼看現在都不是好的點位」、「差不多可以砍了，不要抱上抱下一場空」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。