00922成分股和0050、006208差不多！ 專家：20年數據來看封關前上漲機率高

美國股市那斯達克綜合指數周一創收盤新高，標普500指數、費城半導體指數紛紛上漲，全球機構法人趕在FED會議前，大型科技股成為盤面亮點，台股大盤今日反映美國行情，盤中上漲百點，台積電則在1085元徘迴，有積的市值型ETF表現受到關注，包括0050、006208、00922、00692等多檔都是紅通通。

分析師指出，聯準會決策倒數計時，美股主要指數昨多數收紅，科技「七巨頭」的特斯拉、Google母公司Alphabet、蘋果及亞馬遜均創下新高；台股昨早盤在台積電跳空開高激勵下，最高來到23264點，但因賣壓湧現，AI及其他電子族群表現疲軟，拖累加權指數盤中漲幅收斂，最終收在23,040點，漲幅0.08%。

分析師表示，台股即將在1/22封關，近20年的數據來看，封關前的上漲機率高，建議投資人在封關前分批佈局，標的首選明年受到看好的市值型ETF，其中因價格便宜、配息又高，受到小資族、親子理財獨鍾的「國泰台灣領袖50」（00922），前三大成分股台積電、鴻海跟聯發科，三檔權值王合計就占了00922基金的4成，台股今年漲幅29%，但00922今年以來報酬率已高達36%，最近一次配息1元，年化配息率在市值型中遙遙領先，表現相當亮眼。

市場預期明年在AI帶動下仍是重要成長期，重點是00922成分股和老字號的0050、006208差不多，但價格天差地遠，最新價格21.79元，反觀0050卻要197.5元，00922價格只要0050的一折，才能迅速竄升成市值型ETF的熱門標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。