00972聚焦日本「政策改革＋價值股」！ 馬克：失落30年走向經濟成長

看完世界12強棒球賽冠軍戰，大家是不是和我一樣，還沈浸在台日大戰勝利的快樂泡泡之中？

這次台灣棒球的輝煌成就，不僅是球員努力的成果，更要歸功於棒球環境的「改革」。從引入外籍球員，讓本土球員熟悉高速球的挑戰，到加入應援歌曲與啦啦隊，增添比賽的娛樂性，這些改革正是台灣職棒日益進步的重要推手。

而我們的對手「日本」，最近也在「經濟改革」中逐漸展現轉機。從失落的30年走向新一波經濟成長，日本的經濟改革已初見成效。

本篇介紹的野村日本價值動能高息ETF(00972)正是聚焦在日本「經濟改革」的ETF，透過全台獨有篩選方式，精選受惠於改革政策的價值股，追蹤指數的年化報酬更有望高達30%，聽起來非常驚人！

如果你也對日本的經濟改革和這檔ETF感興趣，千萬不要錯過接下來的介紹！

篩選特色

1、同時包含大、中、小型股票：中小型企業也在成分股之中，增加投資爆發力 2、股價淨值比（PBR）、每股盈餘（EPS）的增幅皆納入篩選標準：近半年股價提高或淨利增加的企業，更容易選入成分股 3、預估股利殖利率也納入篩選標準：不只關注成長，配息能力也是篩選標準之一

儘管我們身在台灣，但前十大企業應該不陌生吧？

滿路可見的本田汽車、藥局熟悉的武田製藥、曾經的日本首富－孫正義旗下的軟銀、攝影愛好者一定知道的佳能（Canon)，這些世界知名企業，都在00972的成分股之中。

相信不少人最近都聽說了日本央行可能升息的消息吧？

野村日本價值動能高息ETF（00972）在這波升息行情中頗具潛力，因為其投資組合中約有30%的權重配置於金融業，是日股ETF中金融比重較高的一檔產品，預期將直接受惠於升息帶來的利差擴大效益。

此外，00972的投資策略也追求兼顧穩定與成長：約65%的權重配置於大型股，提升整體的抗風險能力。

同時，約35%的權重佈局於中小型股，能在經濟活絡時期有效拉高投資組合的整體報酬率。

這樣的雙向布局策略，使00972成為一檔兼具穩健性與成長潛力的ETF，特別適合想要參與日本經濟改革並在升息環境中獲利的投資者！

00972野村日本價值動能高息－研擬下市最後通牒

日本在經歷了長達30年的經濟泡沫後，持續推動改革。「安倍三支箭」政策實施以來，日本經濟逐漸走出低迷，重現成長的希望。

而從巴菲特大手筆投資日本五大商社的舉動中，也能看出這位股神對日本經濟前景的高度信心。

然而，日本政府深知，僅靠「安倍三支箭」仍不足以重現30年前的輝煌。

為此，政府進一步推出「股東權益改革」政策，並於2023年4月明確要求股價淨值比（PB）低於1的上市公司必須提交改善方案，否則可能面臨下市的風險。

下市！這對任何企業而言，絕對是最嚴厲的懲罰。

因此，目前日本企業無不繃緊神經，積極採取措施提升股價淨值比（PB），以確保公司能在新的改革浪潮中穩健發展。

想要在有限的時間內，增加股價淨值比最有效的方式就兩種：

1、回購股票：減少公司的在外流通股數及提高股價 2、提高股利：吸引更多的投資人進駐，以提升股價

00972聚焦在「政策改革＋價值股」，透過PBR、EPS增幅動能選股及預估股利選股，可以有效率的協助投資人篩選出政策下改革成功的企業，搭上改革紅利的順風車。

2021日股改革之後，大盤指數蒸蒸日上，投資在日股大盤年化報酬率可來到13.57%，投資日本的價值股年化報酬率高達20.06%，難怪信奉價值投資的巴神會選擇投資日股。如果是動能＋價值股納入選股，投資報酬率可望來到31.03%，雖然年化波動度稍微高一點，但是報酬／波動可以達到1.68。

結論

國家政策絕對是牽引經濟成長的主要力量之一，過去五年內，日本終於走出長達30年的經濟停滯與泡沫經濟影響，從1990年代的通縮逐步轉向健康的通膨區間（約2%~3%），GDP成長率也達到1.7%。從各項總體經濟指標來看，日本正逐漸蛻變重生。

日本證交所更在2023年要求上市企業PB必須大於1，否則要研擬下市，充分顯示日本政府對重振股市的決心。

而00972正式聚焦在「政策改革」的ETF，透過「PBR+EPS雙動能選股」及「預估殖利率選股」精選受惠於政策改革的優質企業，捕捉價值股破繭重生的投資機會。

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