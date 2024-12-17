川普將上任...加密貨幣行情滾燙！00909漲幅超過8成 專家：政策、市場都是大利多

川普2.0時代即將到來，講到最受惠的族群，絕對少不了加密貨幣，帶動相關類股驚驚漲，微策略今年已來飆漲近6倍，讓持有該標的的兩檔台股ETF同樣漲聲響起，國泰全球數位支付服務（00909）今年漲幅超過8成，稱霸所有台股ETF，另一檔元大全球AI（00762）也上漲約46%。

ETF達人指出，00909不直接投資加密貨幣，但鎖定加密貨幣的相關供應鏈，成分股包含加密資產投資平台Robinhood羅賓漢、最大比特幣挖礦公司之一MARATHON、美國最大加密貨幣交易所(Coinbase)，和加密貨幣走勢息息相關，且不用再擔心跨海平台的交易風險，標的挑選由投信業者把關，提供相對安全又合法的管道，很適合對加密貨幣有興趣，但卻不知道怎麼入場的投資人。

市場專家點出， 美國財務會計準則委員會(簡稱：FASB)，旨在為美國制定一套符合公衆利益的會計準則，日前正式通過比特幣的公允價值會計規則，也就是說之後美國企業投資比特幣，在財報認列上，價值不再遠低於實際市價，這有機會讓企業更有意願將資金放進加密貨幣市場。

另外，微策略將被納入那斯達克指數，數十億美元被動資金將投資比特幣，等於投資人也會間接持有比特幣，市場預估微策略的股價有望再上一層樓、市值增加，公司有機會發債購買更多比特幣，形成比特幣的「永循環」。

對於加密貨幣市場而言是個利多，不過投資達人提醒，加密貨幣屬於波動較有感的資產，進場前務必謹慎考量自身風險承擔能力，建議配置總資產的5%，可以讓投資績效更加亮麗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。