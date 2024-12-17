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00687B除息出現甜甜價！川普上任經濟不穩？專家：買債相對穩定、降息共識不變

聯合新聞網／ 綜合報導
本週有多檔債券ETF進行除息。美債示意圖／美聯社
本週有多檔債券ETF進行除息。美債示意圖／美聯社

聯準會即將降息債券ETF持續吸引關注，本週有多檔債券進行除息，光是今（17）日就有19檔完成除息，受益人前三大的國泰20年美債（00687B）、國泰10Y+金融債（00933B），以及元大AAA至A公司債（00751B）都出現甜甜價。

其中00687B價格來到30.17元，相較月初配息前價格約打95折，債券專家建議投資人可趁機買進，明年川普上任後經濟存在不確定性，可透過固定收益資產進行配置，穩健領息。

債券專家表示，美國11月消費者物價指數（CPI）年增雖略增至2.7%，但核心CPI則創去（2023）年12月以來新低，芝商所FedWatch數據顯示，聯準會（FED）於18日（台北時間19日凌晨3時）再降息1碼的機率高達97%。

若真如預期，聯準會基準貸款利率將降至4.25%至4.50%之間，對比年初降息循環開始前共降低1個百分點，而這也是拜登總統任內的最後一次利率決策會議。

債券專家指出，明年川普上任後經濟政策存在一定的不確定性，建議透過固定收益資產進行資產配置，例如美國公債、金融債及投資等級公司債，雖然非投資等級債的配息率高，但買債訴求「安心」，美國公債違約風險極低，仍然會是投資人首選。

同時也要注意ETF流動性，舉例國泰20年美債（00687B）規模及每日成交量大，就能夠放心買，00687B為季配息，第四季配出0.38元，以16日收盤價30.55元計算，單次配息率為1.24%，換算年化配息率則為4.96%

針對明年降息幅度，債券專家則說明，川普經濟政策包括提高關稅改善價格劣勢、減稅刺激製造業成長等，提高關稅雖能減少美國製造業的價格劣勢，但仍會為美國消費者帶來經濟負擔，同時他試圖透過減稅措施刺激製造業復甦，但目前製造業的庫存偏高，生產意願仍顯不足。

因此川普仍須聯準會配合降息，一旦降息幅度不夠，政策實施效果就會被打折，普遍認為川普上任後將繼續維持降息步伐，以支持整體經濟政策的落實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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