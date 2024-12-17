聚焦獲利優等生 永豐 ETF00907除息前的最後買進日12月23日

隨著川普將於2025年1月20日正式上任，各國企業為因應未來可能展開的關稅貿易戰，已經積極進行拉貨，帶動近期航運需求暢旺，上海航交所於2024年12月6日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲1.01%，呈現連二紅的漲勢，同步帶動台灣航運股的股價表現。此外，川普力求放鬆金融監管，並提名貝森特接任財政部長，激勵金融股族群大漲。在此背景下，能同時涵蓋金融股及航運股的ETF就擁有極大優勢。

永豐台灣優選入息存股ETF（00907）基金經理人林永祥指出，近期美股標普500指數帶動非電子景氣循環股上揚，台灣資金亦步亦趨，台股產業健康輪動至傳產及金融類股，這些類股具有息率穩定的特色，符合國人對穩定領息的需求。

00907是目前市面上唯一一檔聚焦在金融及傳產的存股型ETF，成分股中有高於五成占比的金融+航運股，現階段正受惠於川普交易的行情熱潮。在配息股的挑選上，00907追蹤特選臺灣優選入息存股指數依據股利發放指標，只挑選最近三年皆發放現金股利的企業；並納入公司獲利指標，選擇最近三年每股盈餘皆為正的企業，幫投資人做嚴格的把關，層層篩選出獲利佳且配息穩的存股優質企業。

以資產配置的角度，當景氣開始輪動、電子股處於休息階段時，布局金融和傳產股是平衡風險的較佳選擇。建議投資人綜合評估企業的獲利能力及配息狀況，並挑選合適的ETF作為資產配置工具。今年12月24日即將迎來00907的除息日，可把握12月23日最後買進日之前的進場機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。