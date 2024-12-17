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博通概念 ETF 統一00757飆2% 續改寫歷史新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

博通、谷歌等科技巨頭迭創新高，帶動尖牙股NYSE FANG+指數持續飆漲，追蹤該指數的統一FANG+ETF（00757）17日跳空開高，早盤最高漲到107.9元，漲幅超過2%，持續改寫歷史新高。網友笑稱「00757沒有漲停、只有漲不停」、「不要預設高點買就對了」、「再不上車你會看不到車尾燈」。投資專家建議，投資00757採定期定額長線布局，逢拉回以零股累積持股，分散風險就不用有懼高症。

網通晶片大廠博通（Broadcom）最新財測令市場驚豔，未來數年客製化AI晶片需求可期，博通繼前一交易日市值突破 1 兆美元，並創下單日漲幅 24% 的歷史紀錄後，今日高盛發表研究報告建議買進、並將未來12個月目標價從190美元上修至240美元，激勵博通股價持續飆高11%，連兩日創歷史天價。博通股價今年迄今已上漲126%。

除此之外，谷歌（Google）上周發表量子運算晶片「Willow」後，母公司Alphabet股價便一路衝高，16日又續漲3.6%、收196.66美元，創歷史收盤新高；12月迄今已大漲16.33%。

這些美國飆股都是00757的成分股，雖然AI晶片王輝達近期進入修正，但博通崛起，00757照樣不漏接，選擇一次就網羅十大科技天王的00757，可全面性地搭上長線的科技創新趨勢。

統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，美國通膨展現黏性，聯準會12月可能再次降息，但後續經濟持續往好的方向走，明年降息步調可能放緩，對一般企業來說，資金壓力浮現，而大型科技股擁有充裕現金流，且是長線趨勢題材正確的主要玩家。加上明年1月川普上任後，要讓美國再次偉大，大型科技龍頭可望持續受到資金追捧，展現大者恆大的優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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