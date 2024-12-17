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永豐00887成分股調整 納入AI應用設備受惠股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐中國科技50大ETF追蹤中証科技50指數成分股調整。資料來源：臺灣指數公司
永豐中國科技50大ETF追蹤中証科技50指數成分股調整。資料來源：臺灣指數公司

受益人數近3萬人的永豐中國科技50大ETF（00887），其追蹤中証科技50指數2024年12月16日進行指數半年度調整，這次調整新增五檔，同時剔除五檔個股

永豐中國科技50大ETF經理人林永祥表示，中証科技50指數是依據中證指數公司編製原則，在中證全指指數的基礎上選取屬於高新技術領域，滿足研發人員比例、數量，及研發支出占營收比重規則的個股，用以表彰研發創新能力強、盈利能力高且具備一定激勵機制，具有持續科技創新能力的公司。這次新增鵬鼎控股、滬電股份、三環集團、新產業及百利天恒，並剔除振華科技、廣聯達、沃森生物等標的，指數成分股以恒瑞醫藥、京東方、寒武紀等為主要持股。

林永祥指出，這次成分股納入AI題材股鵬鼎控股，可望為00887增添動能，鵬鼎控股業績除受惠於AI供應鏈而跟著水漲船高外，所聚焦的PCB產品及服務未來有望受益於AI應用設備升級，預估至2025年與AI有關的營收比重將提升。

林永祥提醒，大陸官方近期表態明年將推出更加積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，可選擇ETF來分散單一個股風險，以00887為例，一次就能涵蓋50檔個股，參與大陸科技股的投資契機，順應AI趨勢風潮，適合投資人作為布局大陸投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 個股

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