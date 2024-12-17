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00966B統一ESG長天期債券ETF掛牌 聚焦三大優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

統一ESG投等債15+ETF（00966B）12月16日掛牌上市，其追蹤的指數具備三大特色，包括ESG評級加減權機制、長天期債券及BBB級公司債優勢，兼顧風險與收益平衡，還有望受惠全球ESG投資市場規模成長趨勢。投資人可以直接在交易所買進00966B，作為資產配置一環。

00966B追蹤指數嚴選BBB級以上且票面利率高於4.5%的公司債，相較非投資等級債，BBB級公司債的違約率相對低，但與投資等級債相比，BBB級殖利率相對高，可以讓投資人在風險及收益中取得平衡。另外，00966B追蹤之指數聚焦ESG好企業，並利用ESG評級升降進行權重調整。全球ESG趨勢確立，企業的ESG評級上升，有機會獲得更多資金青睞，帶動公司債表現。

統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，聯準會即將公布最新的利率點陣圖，依目前美國通膨與就業數據來看，聯準會未來預估降息碼數可能會有所下調。但若失業率出現明顯上升趨勢，將強化聯準會降息的信心。雖然美國經濟成長放緩，但仍呈現溫和成長的軟著陸狀態，並無經濟衰退疑慮。

張美媛表示，長期來看，聯準會為因應利率正常化與未來財政利息支出壓力，仍會持續降息，只是降息幅度變小及速度變慢。受到經濟數據或美國政府官員言論影響，債券殖利率短線可能呈現區間盤整。若債券殖利率回升至高點，投資人可以採分批買入，布局中長線債市行情。川普政策對經濟的實質影響，建議持續關注其上任後所推出的具體政策。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ESG 降息

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