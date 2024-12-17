00918沒有降息還創新高配0.84元…規模將破600億！具「高填息」設計成新星黑馬

在一波配息調降的浪潮中，大華優利高填息30（00918）12月宣布每單位配息0.84元，不僅配息率沒有調降，反而是七次配息評價以來最高紀錄，因而成為市場關注的焦點。根據CMONEY統計至12/16，12月以來，00918規模與受益人成長率雙雙亮眼，規模成長29% 近600億元，受益人數統計至12/13也成長7%，即將突破20萬人大關。

有意參與00918配息的投資人，記得...

12/18為最後買進日 配息發放日為2025/1/13

在農曆春節前，再獲得一筆配息收入。

全球金融市場創高後開始波動，面對通膨與市場風險難測的環境，投資人對穩定收益的需求升溫。00918的追蹤指數利用「高股息+高填息」的設計，掛牌兩年多以來持續獲得投資人青睞，也成為新生代高股息ETF新星黑馬。

00918經理人郭修誠表示，台灣加權指數近年受惠於AI趨勢拉抬節節上升，然而，當個股價格上漲，股利率會相對下降，因此才陸續發生ETF配息率下滑的狀況。展望後市，建議有股息收入需求的投資人在挑選高股息ETF應留意以下幾點：配息率穩定度、是否填息、配息組成與總報酬表現。

郭修誠進一步說明，填息才代表投資人的息收不是左手換右手，因此填息紀錄也是投資人布局前可以參考的指標。以00918而言，30檔成分股過去至多15次的填息率平均接近9成，而過去6次除息後也有5次填息完成。這不僅代表投資人獲得真正的配息，也代表00918的總報酬往上，證實的追蹤指數的編制能力紮實。

展望後市，郭修誠表示，在AI人工智慧的趨勢潮流帶領之下，強勁的供應鏈需求仍將是台股的主旋律。以高股息ETF主成分的價值股而言，其中不乏AI相關供應鏈，更有不少是00918的成分股。

他指出，00918透過指數篩選邏輯挑選股息較高、歷史平均填息率也較佳的個股，成立兩年以來，掌握到數檔價值股的成長機會。長期而言，人工智慧基礎設施和設備將蓬勃發展，建議可利用高填息ETF分散佈局，一手掌握台股的投資機會。

12月以來台股ETF規模與受益人數成長前十名

資料來源：CMONEY，規模統計至2024/12/16，受益人統計至2024/12/13。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。