00918規模翻5倍、打入高股息ETF第7！殖利率達12.85%贏過00915、00919

大華優利高填息30（00918）股價僅僅24元左右，今年以來配出3.12元的高水準，換算年化殖利率高達12.8%，為今年ETF殖利率的第二名，僅次於復華富時高息低波（00731）。

而這樣的成績單讓00918在今年以來的持有人數從4.8萬人飆升到17.8萬人，規模成長高達將近5倍，擠下統一台灣動能高息（00939）成為台股ETF規模第十大，高股息ETF第七大。本篇筆者帶大家簡單分析這檔00918，以及本月的成份股調整預測。

大華優利高填息30（00918）基本介紹

大華優利高填息30（00918）於2022年11月掛牌上市，從名稱就不難看出來這檔高股息ETF的特色就是主打高股息與填息機率高的選股策略，讓投資人能夠將股息真正的穩穩入袋，打造穩健的現金流規劃。

簡單說一下什麼是「填息」，一檔ETF在除息後它的股價就會減去當次的配息金額，比方說股價20元的ETF配息1元，在除息後它的股價就會變成19元，當它的股價上漲回20元時就叫做「填息」。

反之如果股價遲遲無法填息，就稱為「貼息」，大家常說的左手配給右手。

大華優利高填息30（00918）選股邏輯

在選股邏輯上，00918主要經過四個篩選階段，從台股市值前150大的公司中挑選出30檔作為成分股：

1、流通性篩選：最近12個月成交總額前20%，或12個月中至少有8個月的自由流通週轉率達3%，挑選出交易較熱絡的公司。 2、獲利能力：近四季的營業利益總和為正，確保公司本業是賺錢的。 3、股利率、填息率排序：依股利率挑選出前33%公司，再從中選出30檔填息率最高的公司成為成分股。 4、依股利率+市值分配權重，個股的權重上限為8%，避免股價容易受單一個股影響。

根據大華銀投信官網資料顯示，回測追蹤指數從2001年至今年的填息率達93%，而元大高股息（0056）自2009至今的填息率約89%，相比下00918的填息能力還是略高一些。

今年以來績效：00918vs00915vs00919

筆者習慣將00918與同期掛牌的凱基優選高股息30（00915）及群益台灣精選高息（00919）放在一起比較，本次同樣一起跟大家來看看：

以今年以來的含息報酬率來看，仍是以00915居首位，績效達25.67%，在前一篇文章也有提到00915仍是今年台灣市場的高股息績效王；00918以20.93%之姿位居第二；00919則是16.15%。

以殖利率來看的話，則是以00918的12.85%勝於00915及00919，不過最終績效還是看含息報酬率會比較準確些。

配息金額逆勢上調，配息水庫尚有底氣

目前已進入配息的淡季，我們從00918的淨值組成來看，12月11日的淨值組成中，收益平準金1.15元，資本損益平準金8.04元，配息的底氣尚足，甚至在這次的配息金額逆勢上調0.06元，在未來兩季應不至於突然出現像復華台灣科技優息(00929)這樣配息砍半的情況。

但也如過去提到，台股長期的平均殖利率約在5%上下，因此不應期待高股息長期有動輒9%、10%的殖利率，目前殖利率有12.85%的00918在後續配息表現往下掉也不需太意外。

既0050與0056，陽明(2609)也有望納入00918

而00918將在這個月進行每年第二次的成分股調整，筆者依照選股邏輯稍微整理出幾檔在此次換股中有可能被納入的公司：近期納入元大台灣50（0050）以及元大高股息（0056）的陽明（2609）因為第三季的EPS大賺8.12元，有可能入選此次的00918換股。

陽明過去的填息率約73.3%；其他像神基（3005）、聯發科（2454）、國產（2504）、中租-KY（5871）、中興電（1513）等是筆者整理出來皆有可能被新納入的公司，僅是依照數據做出的整理，提供給有興趣的投資人參考（資料統計時間2024年12月12日）。

◎本文內容已獲ETF存股計畫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。