006208用成績證明它比0050更好！ 懶錢包：20K定期定額12年能多賺8萬元

2024年是數字型ETF大豐收的一年，尤其是大型權值股的表現更大大領先了大盤一截，其中最有代表性也最多人投資的就是台灣50雙胞胎啦：元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）；手上持有的朋友肯定是滿載而歸吧。

兩檔台灣50各有支持者。不過在我開始當YouTuber，開啟長期定期定額存股計劃的2019年，0050的聲勢絕對是遙遙領先，或者說徹底碾壓...006208不僅基金規模不算大，股東人數也只有一萬多人。

好在經過這些年的發展，形勢已經不一樣了。

目前台股ETF人氣排行榜上前五名全是高股息，他們的熱門程度我想不用多說，尤其00878、0056和00919成長速度真是無與倫比。

實在很難想像台灣的市值型、類大盤型有一天可以在人數上超車，再往下數就是台灣50雙胞胎了。為讓今天的主角006208登場，特地統計到Top7。不過不過它正在大步向上追趕中，今年增加了29萬多位股東，勝過0050的11萬人不少。

至於另一邊的規模排名，敗市值型成分股長期很會漲之賜，0050穩坐冠軍。相信006208未來有機會挑戰高股息系列。

把兩檔台灣50單獨抓出來，來看這五年的數字對照會更清楚。

我剛在YouTube上製作影片的2019年，006208不論是規模或人氣，都只能抬頭仰望前輩0050，離看見車尾燈還有遙遠的距離。可能有懶粉會說，社會人數差不到8萬人很少啊，欸那個年代ETF投資遠不如今天興盛，當時最最最夯的國民ETF元大高股息（0056）股東數還不到20萬人呢。

總之，晚出生的006208為了取勝，花了好幾年時間打基礎，做好自己更低的內扣更好的追蹤效率，讓越來越多人注意到他的好。這些年終於氣勢反轉，說到投資台灣50，006208漸漸成為第一選擇。

當年弱小的挑戰者，經歷了從走到跑到飛的過程，正在全力衝刺。今天這集是懶錢包年度更新節目，針對高人氣ETF做一年一次的深度評測，長期觀察他們的表現和變化。

為什麼說006208是更好的0050呢？

2024版開始吧！

富邦台灣采吉50基金

成立日期：2012年6月22號 上市日期：7月17號 發行價格：30元 追蹤指數：臺灣50指數 配息時間：每年3、6、9、12月進行成分股的審核與調整 配息次數：一年配息兩次是在7月和11月 指數挑選證券交易所上市股票中，總市值最大的前50家公司，同時須通過公眾流通量與流動性檢驗。成分股數目固定為50支，並公佈5支總市值排名最高的非成分股作為後補名單。

006208持有的50大上市股票，分別是投資哪些公司哪些產業呢？聊到0050，一定無法忽視台積電恐怖的影響力。

從權重40幾%的時代，就有不少投資人擔心太重壓單一成分股，根本是2330加0049。只是護國神山一年比一年還要強，放眼台灣乃至全球，這個巨無霸爆發力太強勁，在市值加權的指數中，有這麼高的佔比也就不足為奇了。

整體來說，臺灣前50大上市企業明顯偏重電子類股，權重高達80%以上，傳產影響力則小得多，甚至不如金融股。這對想要精準追蹤大盤表現的被動投資派算是一個小缺點吧。

從投信公開資料中抓出幾個重點整理成表格，來看一下小檔案吧。

目前006208的收益分配是一年兩次無收益平準金，7月和11月的現金股利差距，十大十小並不固定。如果是高股息ETF投資人，可能會有些不習慣。

其實為了順應台灣時下的投資潮流，也有部分市值型ETF採用季配息，納入收益平準金機制。不過本身更支持配息次數少一點，分配自然一點，畢竟領息終究要再投入，配越多次越麻煩，除了會被扣會費，再買股也有成本，都是不必要的費用。

三大原因 006208是更好的台灣50

聊完了基本資料，接下來就讓我們用實際數據來佐證為什麼0062008是更好的臺灣50吧。

006208自從誕生以來，台股市場展現勃勃升級。最近幾年說是黃金年代也不為過，加權指數漲上天，市值型類大盤型ETF一起飛，加上權值股更為出色的表現，結果就是報酬率超漂亮。

5年時間資產就能漲1.5倍，10年大漲3倍。無數投資人都會為了當年投入太少或中間抱不住感到扼腕吧。我想股市長期向上，台灣50雙胞胎是追蹤台股市場相對優秀的選擇，而006208交出的成績單證明了它比0050更好。

第二：低內扣優勢

006208從2017年開始，表現年年都勝過前輩，關鍵就在於更低的費用率和更好的追蹤成效。儘管原代0050偶爾能在追蹤偏離度上扳回顏面，可經理費收0.32%擺在那，內扣上的損血永遠補不回來。

而富邦投信2006年底把006208的經理費從0.3%砍半成0.15%。此外又在隔年3月宣佈「採現金申購買回作業」，這句話至今還印在持續更新的公開說明書上。比起傳統ETF的實物申贖，現金帶來的優勢是更低的營運成本。

第三：定期定額12年多賺8萬元

來個投資模擬實驗吧！標的是台灣50雙胞胎，長期投資會差多少呢？

假如我們每個月拿出2萬元閒錢，固定在17號買入，時間就從006208上市的2012年7月17號開始，一路到我寫稿的2024年11月29號吧。

經歷了12年多扣款149次，一共298萬元。

結果顯示兩檔台灣50ETF同樣有豐碩的回報，都賺了560萬元以上。最終毫不意外的是006208勝出，資產中值領先0050有8萬元（80,467），報酬率多了2.7%。

平心而論，兩檔台灣50在獲利上確實有一點點差距。不過就是12年多的累積，我想永遠不及股利未投入的影響，也比不上頻繁交易的手續費損失啦。

只是站在指數化投資的角度，明顯有更好的選擇，低廉的內扣更適合長期持有，當時間久了效果會再放大。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。