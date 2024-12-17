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為工作拋頭顱、灑熱血…公司主管不把我當回事！ 存股哥「靠股息退休」：剩4年計畫離開職場

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

今年開始半退休生活也算是測試自己在領基本工資的情況下，會不會影響到日常生活，雖然每年薪水預計少10萬左右，但我覺得對自己的影響應該不會很大，因為我有月月配股息現金流！

現在一年的股息基本上應該可以超過每年的年薪，於是我打算在40歲就離開職場，不再做正職工作了，屆時想去寵物咖啡打工做PT，或做些能接觸貓貓狗狗的工作，正式脫離社畜拿回屬於自己的人生。

十年前加入這間公司原本也希望在這裡能一展抱負，實現自己的理想，為了工作拋頭顱、灑熱血，但公司、主管卻不把我當一回事，換來的只是熱臉貼冷屁股，所以我不想再為工作消耗自己了，自己過得舒服比較重要

距離40歲還有4年左右，這段時間就繼續累積資產、股息再投入，讓股息現金流越來越大，目前股票總值約795萬，在40歲前破千萬應該不是問題。

殖利率一年算6%-7%，每年也有60-70萬的被動收入，加上打工、自媒體兩個兼職，就算沒有正職工作我還是可以年收百萬，雖然不到大富大貴的程度，但這樣的資產跟收入對我來說已經很夠了。

就算還是很多人說靠存股沒辦法讓你退休，反對高股息的人也大有人在，但我能靠高股息存股過上自己想要的人生，那就算他們的論點都對了我錯了，對我來說也不太重要了。

千百萬種投資理論跟方式，要如何去判斷哪一種適合你？在網路上開辯論大會大概也討論不出個結果，就直接看提出的那個人，他目前的人生是不是你想要的，如果是的話，那我覺得他的方式對你來說就很有參考價值。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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