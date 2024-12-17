群益ETF晉級兆元俱樂部

台股今年來漲幅28.3%稱冠亞股，加上新ETF持續募集，存ETF風潮正盛，帶動資金持續流入。其中，ETF前三大發行業者的ETF管理規模都站上兆元，繼元大投信、國泰投信後，群益投信也晉級成為兆元ETF俱樂部成員。

ETF受到投資人喜愛的熱度不減，據CMoney統計至12月13日，今年來ETF總規模跨過4兆元、5兆元、6兆元關卡，最新規模已達6.4兆元，累計今年以來大增2.52兆元或64.8%，展現強大吸金能力。

檢視個別發行商表現，元大投信持續坐穩ETF發行規模第一大，規模1.96兆元，劍指2兆元關卡，市占率30.7%。第二名仍為國泰投信，自8月規模站上兆元大關後，最新規模1.16兆元，市占率18.1%。第三名則是群益投信，規模在12月突破兆元門檻，最新達1.008兆元，市占率15.7%。

第四至第七大依序為富邦投信6615.12億元、中國信託投信5363.04億元、復華投信4167.11億元、凱基投信2673.34億元。

對比去年底規模，ETF前七大業者排名都沒有變化。

觀察17家ETF發行商今年以來規模表現，除第一金投信外，其餘16家業者ETF規模全數較去年底增加，且前六大發行商規模都增加超過千億元。

以個別ETF來看，群益投信包下今年ETF規模增加金額前兩強，群益台灣精選高息大增2110.72億元、群益ESG投等債20+大增2070.6億元，成為助攻總規模站上兆元的關鍵。

今年規模增胖超過千億元有國泰20年美債1737.96億元、元大美債20年1517.61億元、復華台灣科技優息1302.51億元、元大台灣50的1237.86億元、國泰永續高股息1227.9億元、富邦台50的1144.51億元、元大高股息1029.38億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。