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搶配息…台股 ETF人氣旺

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

本周多檔季配型的ETF除息，為了先卡位，根據統計，台股ETF受益人數上周增加2.1萬人。包括群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30、凱基優選高股息30上周都增加逾6,000位受益人，今年以來66檔台股ETF受益人數已增加414.9萬人，總人數來到1,021萬人。

以本周除息的台股ETF來看，群益台灣精選高息ETF總受益人已達104.6萬人，持續創新高，今年以來增加61.1萬受益人居冠。00919第七次預估配息0.72元維持新高，本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日。

對於台股後市，群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，依據過往20年統計，11月若收黑、12月上漲機率逾90%，預期12月作帳行情啟動。加上台股技術面轉佳，指數站上季線，且月線、季線同步往上，有利多方。台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，持續過年前作帳行情，帶來類股輪動機會，可擇優布局優質產業。不過市場有時震盪，要在震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股可納入考量。

凱基台灣優選高股息30 ETF 基金經理人施政廷指出，2025年投資高股息ETF，追求總報酬目標將更加重要，因為台股未來12個月股息率已跌破3%，來到歷史低點，2025年投資人宜下修對股息的期待；若仍抱持過去的存股想法，可能得面臨資本利得減損與配息縮水，導致資產愈配愈薄。

施政廷認為，股息高低固然重要，但不要忽視複利效果創造的報酬威力，才是長期累積資產的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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