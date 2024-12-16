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ETF降息風未停歇！00939今年壓軸除息 配息金額降至成立以來最低

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股ETF配息下滑並不意外，但這股台股ETF降息風還尚未停歇。 示意圖／ingimage
台股ETF配息下滑並不意外，但這股台股ETF降息風還尚未停歇。 示意圖／ingimage

台股2023年獲利下滑直接影響2024年的股息發放，再加上加權指數站穩2萬點，指數殖利率跌破3%，台股ETF配息下滑並不意外，但這股台股ETF降息風還尚未停歇。

根據統一投信16日公告，統一台灣高息動能（00939）每受益權單位擬配發0.05元，除息交易日在12月31日；實際配息公告日在12月27日，收益分配發放日在2025年的2月4日。

00939自3月8日成立，3月20日掛牌，最新規模為439.82億元，在23檔台股高息ETF中規模排行第八大。

00939將於31日進行成立以來第六次除息，每受益權單位擬配發0.05元，是成立以來最低金額，過去五次配息金額均為0.063元。以今日收盤價14.21元估算，單月配息率降至0.35%；前五次平均單月配息率為0.43%。

值得一提的是，00939過去五次配息來源100%都來自於股利所得；觀察16日ETF淨值組成，目前收益平準金有0.31元、資本損益平準金為-1.03元、基本面額為15元，ETF淨值為14.28元。

觀察今年新成立的六檔台股高息ETF，FT臺灣永續高息12月公告不予配息外，其餘包含如兆豐電子高息等權、元大台灣價值高息、群益科技高息成長、統一台灣高息動配息金額都出現下調，僅剩野村趨勢動能高息目前維持配0.058元不變。

統一投信表示，因去年台股企業獲利及營收皆衰退，今年企業股利配發金額下降，但在多頭行情帶動下，股價卻呈現上漲，使加權指數殖利率下滑至2.66%，創近三年新低。

同樣地，高股息ETF的配息率也隨之下滑。不過，今年台股企業獲利重回成長軌道，預估獲利年增率將高達45%左右，全年獲利有望創下歷史新高。企業可分配收益增加，使明年台股的股利發放可期，有利高股息ETF配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 月配息

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