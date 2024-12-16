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市場期待Fed再降息1碼 非投等債ETF看俏

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

聯準會（Fed）本周將召開今年最後一次FOMC會議，投資人關注會後點陣圖的預估以判斷對明年寬鬆貨幣政策的步伐。法人指出，自今年9月聯準會啟動降息循環後，市場預估Fed在12月將會再降息一碼，非投等債券ETF表現可期。

根據CMoney統計至上周五（13日），觀察九月首次降息以來債券ETF含息報酬表現，其中以群益優選非投等債（00953B）上漲3.85%表現最佳，其他前四名依序為：凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（0741B）、國泰優選非投等債（00727B）都有3%以上的表現。

整體而言，前四名都是非投等債ETF表現出色。市場法人表示，隨著市場對12月降息的期待，不管是從資金面還是基本面來看，非投等債表現明顯較佳，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

法人指出，觀察00953B群益優選非投等債表現，其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成分券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上（含），同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

群益投信表示，降息投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，當前美國經濟仍具韌性，而川普政策亦支持美國經濟，故市場對於美國經濟軟著陸看法不變。

依據歷史經驗，在「軟著陸+預防性降息」的情境下，觀察各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，非投等債表現優於其他固定收益商品。特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF更是首選。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，根據摩根大通（小摩）報告顯示，美國經濟軟著陸態勢不變，再加上聯準會持續漸進式降息，以及大多數美國非投等發行人的資產負債表都處於強勁水準，有利於違約率維持低位。

另外，小摩也預測，2025年非投等債券違約率將續降至1.25%，持續低於長期平均3.4%，基本面續有利於非投等債表現。此外，今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 美國經濟 降息

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