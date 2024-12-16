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新光BBB投等債20+ 12月17日上櫃掛牌交易

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買市場12月17日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，上櫃掛牌的債券ETF檔數將來到90檔。該檔債券ETF是由新光投信所發行的新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF（00970B），證券簡稱新光BBB投等債20+，該等債券ETF依規定停徵證券交易稅。

為鼓勵投資大眾多參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加首購獎，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

有關新光BBB投等債20+（00970B）ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁「ETF/ETN / ETF /商品資訊 / 債券及固定收益ETF」項下查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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