月配息美債也是「左手換右手」？網曝最大關鍵在這

高股息ETF的平準金機制經常遭人詬病，不少投資人認為高股息ETF的配息只是「左手換右手」，並沒有另外賺到報酬。有新手好奇「那月配息美債呢？」其他人直言「沒有填息都是左手換右手」，也有人說明「美債是買房收租金的概念」，但有網友看好美債，直呼「美債明年等著數錢」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問，高股息ETF的配息常被形容為「左手換右手」，意指將投資人原本的本金轉為配息分派，那麼月配息的美債是否也屬於這種情況？引發市場討論。

專家指出，高股息ETF的配息確實可能來自投資標的的股息或淨值，若無資本成長，可能變相消耗本金。美債月配息則主要來自固定利息支付，相對穩定，屬於債券收益，而非削減本金。投資人應了解產品特性，選擇符合風險承受度的投資工具。

其他人留言「債ETF配息股價也會扣掉，所以也是」、「沒有填息都是左手換右手啊」、「美債是 買房收租金的概念」、「會填息才是重點 有填息就不是左右換右手」。

有人說明「債ETF的配息除了利息也有資本利得，而且絕大部分債ETF沒有到期問題，價格還是會隨利率變動，淨值不一定都是增加。本質不太一樣沒錯，但機制上還是左手換右手沒錯」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。