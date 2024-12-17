內扣費更高⋯該賣0050改買006208？網曝最省錢做法

0050、006208都屬於市值型ETF，也各自永有一批信眾，兩者成分股類似，最大差異為管理費用不同，其中0050較高，有投資0050的網友考慮賣出持股、改買006208，其他人則建議他保留手上股票，不要多花一筆手續費，後續資金則改投入006208。

一位定期定額投資新手選擇台股0050和美股VTI作為投資標的，他在論壇Dcard發文表示，近日考慮是否將0050轉換成006208（富邦台50 ETF），主要考量在於006208的內扣費用較低，能節省長期投資成本。

專家指出，0050和006208皆追蹤台灣50指數，兩者成分股相似，主要差異在於管理費用。006208的內扣費用約為0.15%，低於0050的0.32%，長期下來費用差異可能影響投資報酬率。投資人可依費用和投資策略選擇最適合的ETF。

其他人留言「不用，沒差這點錢，之後要再買就買006208就行了，不用加碼再0050」、「已經買了就放著吧，買賣手續費+交易稅也是錢，往好處想，如果各放一半，等存到一大堆後單筆股息可以分散，省二代健保」、「我幾年前買的0050就繼續放著，之後只買006208就可」、「你現在賣掉的話，付出的交易稅比較高，你這樣就中了券商的鬼計，券商什麼都沒有損失就直接扒你一層皮」。

還有人留言「不用賣，但你可以目前現金allin 6208，改天需要用錢優先賣0050」、「一樣的東西，何必賣了又買回來，浪費手續費」、「那是大資金才要煩惱吧」、「一樣的東西但006208內扣比較低，當然換，不要給元大賺」、「0050放著就好，不用特別賣掉，後續資金再投入006208」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。