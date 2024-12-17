00929「大戶數量增加」前景看好？網笑了：完美示範割韭菜

台股月配型ETF始祖復華台灣科技優息（00929）因本月初最新公布預估配息金額調降至0.05元，引發市場熱議，單周成交量逾200萬張，高居台股之冠。PTT網友觀察，雖然有大量散戶賣出00929，但大戶數量卻增加，可能表示看好00929前景。其他人卻笑稱，ETF的操作不該以大戶買賣為主要重點。

根據最新資料，近期高股息ETF 00929（復華台灣科技優息）出現大量散戶賣出現象，但持有400張以上的大戶數量卻顯著增加。此現象引發市場關注，有網友在PTT發文並猜測，大戶增持可能代表對00929前景看好，認為該ETF具備長期投資價值。

分析指出，當散戶減持、大戶進場時，可能顯示市場資金向特定標的集中，但投資人仍需觀察整體市場趨勢及基金成分股表現，以評估未來走向。

其他人留言「答案是散戶賣大戶接。之前配息不如預期被散戶賣到低於淨值，殊不知大戶可以直接在初級市場用淨值交易，完美的示範什麼是割韭菜」、「大戶大買的ETF不要碰」、「通常大戶都是買在高點」、「看這到底幹嘛？你買這支要配息0.05你還能買得下去」、「ETF看的是選股邏輯與績效，看什麼大戶」。

還有人說「ETF看大戶會準？」、「現在淨值折價0.8%。你有500張可以去換回原股套利」、「快笑死，ETF當個股在玩」、「不要用股票思維看ETF好嗎？搞清楚在買什麼東西」、「散戶沒信心，大戶全部吃走」、「人家在套利，你在抄底」、「別再被籌碼k線騙了，大部分籌碼都沒有參考價值」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。