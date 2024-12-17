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006208穩健抗風險 台積電長線重壓風險大？網曝ETF最大優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買進006208。台股示意圖。圖／報系資料照
網友買進006208。台股示意圖。圖／報系資料照

投資ETF的風險相對個股更低，不過若是看好ETF成分股中某檔標的，也可以直接投資該標的。有網友定期定額投資006208，由於看好台積電未來發展，因此他也考慮直接買進台積電。其他人指出，ETF最大優勢就是可以自動太弱留強，當時間拉長，台積電十年後的發展沒有人說得準，因此若是要長期投資還是選擇ETF更適合。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他目前正在定期定額投資006208（富邦台50 ETF），該基金追蹤台灣市值前50大的公司，具分散風險和穩健投資特性。由於006208的成分股中，台積電占比約40%，因此他認為只要台積電持續穩定成長，006208也有良好的投資潛力，適合長期持有。

不過，該網友也考慮直接投資台積電，他認為這家公司具備半導體產業的龍頭地位，有機會獲得更高的報酬。他希望在兩者之間找到最適合長線投資的選擇，並尋求其他網友的建議。

其他人留言「20年前跟現在市值最大的公司是不一樣的，所以我們也沒辦法預測20年後各大公司的狀況，因此透過ETF可以自動汰弱留強，不過如果你就是看好台積電未來發展，那相信自己的判斷投入個股也是沒問題的」、「其實你可以照著006208的選股邏輯去手動買台積電，台積電比重變大就再加碼，變小就賣掉，這樣台積電哪天跌落神壇時，你手上的持股也會跟著降低」。

不過也有人說「10年前的Intel誰會知道現在長這樣，10年前聯電可是比肩台積的大公司，現在市值根本不在同一個量級，既然要長線投資，意味著用時間分散風險，台積現在很強沒錯，但要用我40年的時間賭上我60歲的退休金在一家公司，抱歉，我沒那麼大的膽子，是我不會想在關鍵擇股上重壓一檔個股」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 Dcard ETF 台積電

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