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00878這季領66萬股息…ETF也需要分散！ 不敗教主：與0056互補都買布局更完整

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

這裡有1200張00878，這一季領到66萬股利，可惜不是我的。

2020年7月00878上市前公開申購時，我推薦朋友的爸爸，老人家現在已經80幾歲了，當時他覺得00878只是新生兒，想要都買老牌的0056，但是被我曉以大義後只買了500張0056，然後一口氣申購了1000張00878。

可以看出他是在做資產的配置，當時500張0056跟1000張00878的總價是差不多的。但是他後來看到00878的表現不錯，所以又用股利加碼了200張00878。從這邊可以看出幾個重點：

一、投資ETF還是要做分散：如果他當初都買0056，至今的報酬率為77.82%，但是00878的報酬率卻是91.13%（2020/07/20－2024/12/13），他分散一半資金去買進00878，就得到了更高的報酬。

二、指數互補：老人家要的是安穩領股利，所以就以高股息ETF為主。0056的指數特點是「預測未來一年高殖利率」，00878則是挑選「過去一年跟三年高殖利率」，兩者的指數有互補性，所以都買就可以讓布局更完整。

三、擇優加碼：00878後來的表現逐漸領先，老人家就將花不完的股利，持續加碼表現較佳的00878，可以得到更好的報酬率。

四、長期投資：上述的3要點也適用在所有的高股息ETF上面，但是最重要的一點還是要長期投資，不要因為一點點的小風波就放棄存股的念頭，只要持續累積張數，股利也會越領越多。

只是分享投資心得，買賣請自行判斷。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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