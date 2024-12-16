00878領到股息今將餘款買完00919！ 真星華：等著參加本周五除息

上周領到00878股利後，買了幾張00919，今日一口氣把餘款買完00919，等著參加本周五除息。

隨著每年的股息再買回，股票資產總市值慢慢跟著長大，雖然會隨著每日股價波動，但一整年下來，總市值增長的趨勢還是看得出來。

薪資戶投入股票戶的本金，通常是在春節附近領到年終獎金與考績獎金後投入，基本上一年一次，因為金額與整年的股利相比，比例越來越低，使得總市值中，股利占比逐漸上升，本金占比逐漸下降，目前本金49%、股利20%、價差31%。其中股利與本金的比率約4成，將來會越來越高，逐步往5成、6成邁進，到時本金占總市值的比重會降低。

另外，之前買的00934、00936、00946各10股，價差共賠130多元，因為股數太少沒有股利可領（被股利匯費10元扣完了），沒耐心等回本，直接停損，眼不見為淨，反正00757零股賺600多元，去補虧損，心理上過得去。

好了，今年的存股操作結束，靜待明年。過兩天看股票戶餘款有多少，慢慢買00757零股。

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