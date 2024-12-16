聽新聞
0:00 / 0:00
00878領到股息今將餘款買完00919！ 真星華：等著參加本周五除息
上周領到00878股利後，買了幾張00919，今日一口氣把餘款買完00919，等著參加本周五除息。
隨著每年的股息再買回，股票資產總市值慢慢跟著長大，雖然會隨著每日股價波動，但一整年下來，總市值增長的趨勢還是看得出來。
薪資戶投入股票戶的本金，通常是在春節附近領到年終獎金與考績獎金後投入，基本上一年一次，因為金額與整年的股利相比，比例越來越低，使得總市值中，股利占比逐漸上升，本金占比逐漸下降，目前本金49%、股利20%、價差31%。其中股利與本金的比率約4成，將來會越來越高，逐步往5成、6成邁進，到時本金占總市值的比重會降低。
另外，之前買的00934、00936、00946各10股，價差共賠130多元，因為股數太少沒有股利可領（被股利匯費10元扣完了），沒耐心等回本，直接停損，眼不見為淨，反正00757零股賺600多元，去補虧損，心理上過得去。
好了，今年的存股操作結束，靜待明年。過兩天看股票戶餘款有多少，慢慢買00757零股。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言