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00687B今最後買進日配息0.38元！ 因「殖利率走高價格反向走低」布局好時機

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

「債」不買就來不及！上週美國陸續公布11月重點數據，顯示11月PPI漲幅高於預期，引發美債殖利率連日走高，美債10年公債殖利率在上周五達4.39%，多檔債券ETF價格拉回，吸引投資人注意，交易升溫，本周多檔債券即將除息，統計共19檔今天就是除息前最後買進日，其中受益人前三大分別為國泰20年美債（00687B）、國泰10Y+金融債（00933B），以及元大AAA至A公司債（00751B）。

ETF專家指出，觀察這三檔配息金額，第四季的00687B配息0.38元，年化配息率4.94%、00933B本月配0.082元，年化配息率5.75%、00751B配0.46元，年化配息率5.27%，以00933B年化配息率最高。

對此基金經理人表示，根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，聯準會本月降息一碼的機率達96.7%，此時因殖利率走高債券價格反向走低，反而是布局債市的好時機。

00687B上周五公告第4季實際配息金額，每單位配息0.38元，以13日收盤價30.75元計算，年化配息率約4.94%，相比同樣是明天除息的另一檔凱基美債25+（00779B），同樣是每季配息，但配息金額只有0.285元，年化只有3.68%，00687B的配息表現更好。

法人指出，國泰00687B規模達2529.8億，存續期間約16.43年，今年以來降息循環已累積4碼共1%，若未來殖利率再繼續降1%，後續將有望反彈約16%的報酬，隨美國降息循環持續啟動，未來資本利得具想像空間。此外，與00687B系出同門的國泰10Y+金融債(00933B)也將在同日除息，每單位配息0.082元，以13日收盤價17.11元計算，年化配息率更達5.75%。

法人補充，國泰00933B是國內首檔月月配加平準金機制的債券ETF，平均持債期間近11年，其追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」，主要持債鎖定G-SIBs全球系統性重要大型銀行，皆為全球金融巨頭，具備更高監管標準的資本要求，足夠因應市場風險，投資人可適度布局打造低波防守部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00687B國泰20年美債 00933B國泰10Y+金融債ETF

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