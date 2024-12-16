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00922市值型黑馬…受益人數周增勝過0050和006208！ 選股邏輯更早把台塑四寶剔除成分股

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

台股加權指數上週收在23020.48點，較前一週下跌172.79點，投資人逢低買進市值型ETF，觀察受益人增加數量，國泰台灣領袖50（00922）受益人數週增2,999人，總受益人數達114,139人，週增幅2.70%，相較老牌市值型ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）分別為0.46%、1.09%還要多。投資達人指出，0050、006208因成立時間較久而被股民認識，但有投資人漸漸發現00922有「隱藏攻勢」將展開，率先布局等待下一波漲勢。

綜觀上週市況，台股ETF持續受到投資人青睞，最新受益人總數達1021萬9935人，較上週增加7萬7380人。00922成為市值型ETF後起之秀，週增幅好表現打敗0050、006208，法人分析主因，00922有「國民ETF」國泰永續高股息（00878）妹妹之稱，選股策略聚焦未來發展性，不僅聚焦50檔領袖級台股企業，指數考量低碳轉型分數，早就比其他市值型ETF還快將台塑四寶剔除成分股。

市場法人更點出00922的「秘密武器」即是成分股中含有17.04%金融股，狠甩006208的11.56%、0050的11.54%，這除了讓00922在上一次配息中配出1元、年化殖利率飆到8.84%的好成績，勇奪「市值配息王」封號，而攤開今年金控營收創下歷史新高，成分股富邦金EPS直接飆破10元，國泰金EPS高達7.44元，明年配息應會比今年還要強，屆時也將吸引愛息股民投入，帶動股價再衝鋒。

此外，觀察近一週（12/6~13）ETF收益人排行，除台股高股息ETF、市值型ETF備受關注外，也可發現「海外股票ETF」國泰數位支付服務（00909）單週受益人增加超過7,000人，主因成分股受惠比特幣走勢強勢，今年以來報酬率突破7成，堪稱「最狂ETF」，隨著川普上任倒數計時，投資人看好數位資產的未來，紛紛加碼布局，卡位後市行情。

台股ETF受益人數週增幅排名

資料來源：CMoney，2024/12/13
資料來源：CMoney，2024/12/13

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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