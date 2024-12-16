00918配息王…00915、00919維持在10%以上殖利率！12月ETF配息金額一次看
台股ETF十二月配息金額一次看
這個月的小亮點：
00900首次月配息0.1元，換算年殖利率8.42%，全年共配1.212元。
00713本次配1.40元，全年共配出5.28元，年化殖利率達9.61%。
00915、00918、00919維持在10%以上的殖利率表現，其中00918為三檔中唯一上調配息金額的高股息ETF，也是本月的配息王，三檔的全年殖利率約在12%上下。
00929本月僅配0.05元，導致隔天爆出百萬拋售量，今年共配1.81元，全年仍有10.02%年化殖利率。
00934同樣有大幅下調，本次配0.023元，年化殖利率僅1.52%。
本月的除息時間大多集中在12/16當週，想參與配息的同學記得留意最後買進日哦！
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