快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

00918配息王…00915、00919維持在10%以上殖利率！12月ETF配息金額一次看

聯合新聞網／ Etf存股計劃
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股ETF十二月配息金額一次看

這個月的小亮點：

00900首次月配息0.1元，換算年殖利率8.42%，全年共配1.212元。

00713本次配1.40元，全年共配出5.28元，年化殖利率達9.61%。

00915、00918、00919維持在10%以上的殖利率表現，其中00918為三檔中唯一上調配息金額的高股息ETF，也是本月的配息王，三檔的全年殖利率約在12%上下。

00929本月僅配0.05元，導致隔天爆出百萬拋售量，今年共配1.81元，全年仍有10.02%年化殖利率。

00934同樣有大幅下調，本次配0.023元，年化殖利率僅1.52%。

本月的除息時間大多集中在12/16當週，想參與配息的同學記得留意最後買進日哦！

◎本文內容已獲 Etf存股計劃 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00900富邦特選高股息30 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF

延伸閱讀

00971將美股7巨頭一次「包軌」！ 專家：回檔找機會逢低布局相關連動美股的ETF

明年開始國內住宿連「瓶裝水」也沒了！ 網：出國理由更多航空業迎大利多

00918逆勢加息至0.84元是在硬撐？ 棒棒：未來都這數字還有2.7年可配

進口車關稅變成0％…台灣汽車產業會失去競爭力！網：倒一倒讓人力去台積電輪班

相關新聞

00922市值型黑馬…受益人數周增勝過0050和006208！ 選股邏輯更早把台塑四寶剔除成分股

國泰台灣領袖50（00922）受益人數週增2,999人，總受益人數達114,139人，週增幅2.70%，相較老牌市值型ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）分別為0.46%、1.09%還要多。

00918配息王…00915、00919維持在10%以上殖利率！12月ETF配息金額一次看

00915、00918、00919維持在10%以上的殖利率表現，其中00918為三檔中唯一上調配息金額的高股息ETF，也是本月的配息王，三檔的全年殖利率約在12%上下。

手中一檔ETF都沒有真的就落伍了！00878受益人數超過155萬「再創新高」

如果還沒投資ETF真的就落伍了！台股ETF最新受益人數突破1021萬人，相較上個月增加10.2萬人，其中又以高股息ETF最受投資人喜愛，觀察月增幅前五名就有三名是高股息標的，冠軍由國泰永續高股息（00878）奪下，月增受益人數47,216人，總受益人數超過155萬人，再創新高！

00918逆勢加息至0.84元是在硬撐？ 棒棒：未來都這數字還有2.7年可配

依照最新的00918淨值來看，收益平均金有1.15，資本平均金有8.02，加起來的可分配收益有9.17。若未來持續每季都配0.84元的話，總共還有10.9季可以配，等於是還有2.7年可以配。

00915高股息ETF績效冠軍、00918排第二！ 網驚：定期定額王00878績效沒特別好

受到投資人喜愛的高息ETF最新績效成績出爐，有11檔今年報酬率逾10％。

00971將美股7巨頭一次「包軌」！ 專家：回檔找機會逢低布局相關連動美股的ETF

比如說下個月，美股突然掉1000點，這個00971還沒掛牌我就買00924，那如果00971掛牌我就買00971。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。