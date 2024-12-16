手中一檔ETF都沒有真的就落伍了！00878受益人數超過155萬「再創新高」

如果還沒投資ETF真的就落伍了！台股ETF最新受益人數突破1021萬人，相較上個月增加10.2萬人，其中又以高股息ETF最受投資人喜愛，觀察月增幅前五名就有三名是高股息標的，冠軍由國泰永續高股息（00878）奪下，月增受益人數47,216人，總受益人數超過155萬人，再創新高！此外，大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）也都榜上有名，受益人月增人數分別為23,336人以及21,432人。

ETF達人分析，00878之所以會這麼受歡迎，是因為它的選股邏輯緊追趨勢，電腦及周邊設備、半導體族群權重各佔2成，因AI旋風而受惠的產業都囊括在內，成分股包含聯發科、華碩、日月光、聯電、英業達等等，另外還配置2成金融股，像是兆豐金、永豐金、富邦金等，為ETF增加穩健特性，落實風險分散，投資人不用擔心遇到產業輪動，影響股價劇烈震盪。

法人機構點出，展望2025年，投資市場的主角還是AI及半導體為主，AI 崛起帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈的成長，預估AI邊緣運算需求的未來年複合成長率約25%，加上台灣在先進製程的領先，未來3~5年台灣外銷訂單仍會以超過長期平均的增速擴張。

AI熱潮在人力需求上也可見一斑，根據人力銀行數據顯示，2023年推出AI通識免費課程，相關資訊的瀏覽人數成長11倍，今年的收費課程當中，又以ChatGPT最賣座，AI學習熱潮勢不可擋。

投資達人認為，在AI帶動之下，大型股成長空間可期，投資人可以選擇大型股作為投資標的，即使在明年川普上任後可能會出現震盪，但長線來看仍是多頭行情，股民可以趁回檔加碼，養大本金迎接行情。

全台ETF月增人數前五名

資料來源：CMoney，2024/12/16。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。