00918逆勢加息至0.84元是在硬撐？ 棒棒：未來都這數字還有2.7年可配

00918即將除息，逆勢加息在一堆降息風潮中，00918反而逆勢加息。今年以來的持有人數從4.8萬人飆升到19.1萬人，規模成長高達將近5倍。

不僅如此，績效更是高股息ETF中的亞軍，僅次於00915...這檔大黑馬適合存股豬嗎？

每次看到配息名單中，只要出現00915，緊接著一定會看到00918，因為除息、領息都在同一月份，連成份股、換股頻率也相同。在12月除息的名單中，除了00915以外，當然00918也即將除息。

就在11月29日，大華銀投信公告了00918的配息金額：本季每單位配發0.84元，一張等於是可以領到840元。

要參與除息的人，最後一天買進日為12月18日，12月19會進行除息，明年的1月15日會收到入息通知，可以作為農曆過年前的大紅包。

這次00918配出的0.84元是什麼概念呢？由於是季配息，若持續配，年配息是3.36元。換算12月13日收盤價24.18元，年均值率竟然高達13.9%，直接超越00919和00915，榮登今年的配息王。

翻開過往00918的配息紀錄，可以發現2023年總共配出了 1.62元，2024年成長快兩倍，整整領了 3.12元，本季配發的0.84元，相較上季的0.78元，足足成長了0.06元。

在一堆ETF降息風潮中，00918反而逆勢加息。除了剛成立時配發較低的0.2元，其餘配息都沒有讓投資人失望。如果看最近三季，穩定配發約0.7到0.8元之間，單季值率約3%，年化值率則高達12%，真的是

在IPO發行價 15元 就購買的人，已經領了 4.74元。成本已經低得不像話，即使股災來臨時也能安心繼續領息。

除息比較

在12月份所有除息的高股息ETF名單中，把前一次的配息金額和最近一次的配息金額相比，可以發現，所有ETF中只有00918是唯一加息的，就連00915和00713也是微降。至於00919則是維持，最令股民失望的是00929，目前只剩0.05元，股價又只剩17開頭。

讓持有不少張成本均價在2開頭的我，覺得山頂好冷好冷，每月的現金流也瞬間腰斬。

受益人數增長

隨著00918的升量持續擴大，買進的人也越來越多。在高股息ETF中，00918的受益人數可是排名第一。光是這一個月以來，受益人數就增加了 19.1萬，月增率達 12.09%。

不僅如此，若把所有台股ETF找出來比較，可以發現，00918的受益人數月增率照樣拿下第一，真的是太驚人了，00915則緊追其後。

規模與排名

若從規模來看，原來00918的規模已經超過了500億，目前是571億，在所有高股息ETF中排名第七，並超車00939。眼尖的人應該可以發現，比00918還要紅的00915，規模竟然輸它，目前只有395億。

若與臺股市場中所有ETF進行相比，571億規模的00918更榮登第十大，僅次於00881的618億。不得不說，從前十大規模的名單觀察，0050依舊是排名第一，規模有4341億。

可能有人會問，00918配息金額逆勢上調，是硬配出來的嗎？還是配息水庫還有底氣呢？從它的淨值組成來看，可以發現家底真的很厚，上市才短短兩年多，就累積了不少的可分配收益。

依照最新的淨值來看，收益平均金有1.15，資本平均金有8.02，加起來的可分配收益有9.17。若未來持續每季都配0.84元的話，總共還有10.9季可以配，等於是還有2.7年可以配。

至於它都是拿什麼來配呢？進一步從證交所公佈的收益分配組成觀察，可以發現，00918近兩季配息來源主要以資本利得為主，平均約6成，蠻高的；其次來自於收益平均金，反而在股利所得的佔比較少。

那00918在這樣屢屢配出高息下，也有高績效、高填息率嗎？先從績效上來看，統計自今年臺股所有高股息ETF 1-11月的含息績效，可以發現，00918勇奪亞軍績效有 18.95%，僅次於00915的24.06%，太厲害了吧。

若把息扣掉，直接算帳面價差呢，可以發現，00918帳面價差有8.88%，位居第四名，也是名列前茅的成績。

若往回推前一年的成績，可以發現，00918在2023年高股息ETF中含息績效為第二名，高達58.09%，僅次於00915的60.92%，重點是，還打敗績效31.48%的大盤。

在填息率上，00918上市以來共六次配息，有一次未完成填息。在填息天數方面，最短則花了三天就達標，算你厲害。

可能有人會問，00918和00915無論在每季的配息金額、績效表現，都會一起出現如影隨形，是不是他們選股邏輯很像，導致成分股有很高的重疊度呢？直接把00918和00915各30檔成分股抓出來看，可以發現，重複的有11檔，分別有中信金、兆豐金、臺積金、聯電、聯詠、中美金、寶成、環球金、瑞宜、信邦及裕榮。

這些成分，00918一共佔了37.7%，而00915則佔了43.5%，重疊度不到一半。可能是剩下的19檔成分股，助攻了00915和00918的績效邁向冠亞軍。

結論

其實00918績效亮眼，關鍵在於選股邏輯。選股池從臺灣上市上櫃股票市值前150大股票中，流動性跟獲利能力符合篩選標準的股票，先用高股利率選股，排出前33%，再依高填息率選股，依照最近15次除息完成填息次數比率排序，選取前 30檔 作為成分股，最後依照股利率及自由流通市值調整權重，並限制個別成分股權重不能超過 8%。

也就是說，先把高股息的給挑進來，再從中挑很會填息的公司進來，依照填息因子去篩選。以結果論來說，的確獲得很好的績效表現。

個人研究心得

最後關於個人研究心得，今年下半年所有高股息ETF的行情不算太好，00918有這樣的成績表現算是相當不錯。當大家都在降低股息的同時，反而逆勢加息，配息方面也穩定，不會忽高忽低。

未來若可以持續抓到市場上最會填息的高股利股票，讓投資報酬成長，那00918的確是檔存股族可以考慮作為現金流的優質標的。不過，傷腦筋的是00918作為領息組合的同樣月份，優質奶水太多檔，錢不多的情況下，當股災來臨時，就得評估要優先加碼哪一檔哦。

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