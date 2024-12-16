00915高股息ETF績效冠軍、00918排第二！ 網驚：定期定額王00878績效沒特別好

受到投資人喜愛的高息ETF最新績效成績出爐，有11檔今年報酬率逾10％。

最佳一檔是凱基優選高股息30（00915）的25.04%；其次為大華優利高填息30（00918）的20.2%。報酬一成以上包括：元大台灣高息低波（00713）18.07%、永豐優息存股（00907）16.2%、富邦臺灣優質高息（00730）16.1%、國泰股利精選30（00701）的16.09%、群益台灣精選高息（00919）15.6%、群益半導體收益（00927）14.3%、復華富時高息低波（00731）12.3%、國泰永續高股息（00878）11.2%、富邦特選高股息30（00900）的10.6%。

網友在PTT發文表示看法，「同時兼具高息及市值成長應該還是台灣人最愛，就算回測是市值型占優，台灣人還是會傾向高配息達成穩定現金流就是了...」

其他人留言「915：沒一支能打的，一群小貓」、「最近不是開始ETF配息打折再打折.借錢買的散戶要賣+外資玩作空還不逃嗎？」、「0056沒上榜，是不是比韭零零還爛？」、「0056去年漲那麼多，今年漲少一點不過分吧」、「回測當然不明顯，一路探底市值型就哇哇叫了」、「所以說為什麼00878績效沒明顯好但大家搶著定期定額」。

還有人認為「指數型才是王道，買這個真的空空」、「915這麼強？好險713今年還在中段班」、「看股板我還以為713績效輸定存」、「高股息最近慘的很」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。