美債ETF 買氣好熱

美國聯準會（Fed）在9月18日降息2碼（即0.5個百分點）、開啟降息循環以後，美國公債價格不漲反跌，殖利率持續上揚。不過，國人逢回持續布局美債ETF，三檔熱門債券ETF在10月合計吸金近600億元。

美國10年期公債殖利率在9月中旬的低點為3.6%，但在Fed降息後，殖利率一路上揚，到10月底已到達4.2%的位置，11月中旬更上揚到4.5%。不過，國人不畏美國公債殖利率上揚，公債價格愈跌，買氣愈強，三檔長天期債券ETF持續吸金。

這三檔熱銷ETF為元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+、國泰20年美債，都是長天期的美元公債或投資等級公司債。這三檔ETF今年年初都大量吸金，但到第2季人氣減弱，主因預期Fed的降息時間不斷延後。隨著下半年接近Fed降息時點，資金也快速回流這三檔ETF。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年10月，債券ETF吸金冠軍是元大美債20年，單月進帳高達214.8億元，繼第3季單季吸金620億元之後，進入第4季之後的吸金力道不減。

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