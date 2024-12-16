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債券ETF新兵 今天掛牌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買市場再添債券ETF上櫃，由統一投信發行的統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF（00966B）今（16）日掛牌，簡稱「統一ESG投等債15+」，該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。

近幾年全球利率變動劇烈及經濟環境不確定性增加，投資人更重視穩健型金融商品，債券ETF具流動性高，費用低且透明度佳特性，成為市場熱門選擇。2023年來，債券ETF吸引資金流入，推動規模快速增長，至11月底，上櫃債券ETF資產規模突破3兆元。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加首購獎，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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