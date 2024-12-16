新光BBB投等債20+ 明掛牌

12月美國月配型債券ETF新兵陸續掛牌，其中訴求純美國、100%投資BBB級債、鎖定20年+長天期的新光BBB投等債20+ETF （00970B）募集成績亮眼，明（17）日將正式上櫃掛牌，提供投資人可在各大證券商直接交易，或以融資融券、不限用途借貸以及定期定額方式參與投資。

新光BBB投等債20+ETF將於2025年2月進行首次評價，明年3月首次除息，4月首次領息，是存債族掌握美國多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現的新現金流工具。

新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹表示，近期美國長天期公債高息誘人，截至11日止，美國10年公債殖利率最新來到4.27%、美國20年公債殖利率攀升至4.56％；觀察美國投資等級債殖利率，又比公債還高，且維持在5%以上；若是再鎖定BBB等級的美國投資等級債，指數平均到期殖利率更突破到5.8%左右，平均可達6%左右的高殖利率水準。

券商財富管理主管指出，今年來國內ETF市場呈現股冷債熱，高股息ETF吹降息風後，美債、美投等債等具高票息或高殖利率優勢的ETF竄起，持續上演吸金熱潮，像新光BBB投等債20+這類新債券ETF新兵，目前進場布局時機剛好搭上目前美長債殖利率竄高、債券價格來到相對低檔位置，有機會掌握到投資甜甜價，加上新光BBB投等債20+發行價為10元小資價，將吸引更多一般投資人參與，甚至有望晉身下一檔存債族新天菜。

新光投信表示，展望2025年債市，須密切觀察川普2.0的政策風向，建議優先選擇信用品質較高的美國BBB級長天期公司債，作為債券配置的主攻手，除美國長天期債存續期間較長，未來降息期間有望維持較佳資本利得表現外，BBB級債券具高票息、隨殖利率逢高進場，還能兼顧未來利差收斂機會、加上這類債券ETF具每月領息機制，是喜愛美債的投資人，掌握攻守兼備、美利債現的新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。