00971將美股7巨頭一次「包軌」！ 專家：回檔找機會逢低布局相關連動美股的ETF

今天要跟大家聊的主題呢，是投資美股一定要買的七檔股票。

如果你沒有買這七檔股票，你不要說你有投資美股。

那為什麼我們這一段時間要開始來講美股呢？其實這個你看最近台股跟美股的走勢，你就知道，這個台股好像是因為川普即將要就任的原因。現在看那個台股這個紅色線，怎麼樣就是過不了前高，有沒有？怎麼樣就是過不了前高。

反觀美股？像紫色的納斯達克，還有這個綠色的標普500，最近一段時間慢慢都開始往上創新高了。

尤其我們都知道，一旦川普就任，對其他國家的資本市場來說呢，可能不見得是一件好事。但是你可以肯定，對美國股市絕對是一個好事。因為川普一上來，他都說要讓美國再次偉大。不過我的解讀，這句話比較像是讓我們的股票持續創新高。

美股歷年各月份表現

那除了川普的因素之外，坦白講啊，要是從這個美國的歷年數據來做一個回測的觀察，大家也可以發現現在呢是12月份，但是美股在這個月份通常它有7成的比例呢是往上走。而且這個歷年平均來說，它漲幅呢是到了1.32%。而且我們現在往後看呢，到了隔年的1月份，通常也都是有超過6成的機會上漲，漲幅呢也是1.2%左右。

所以可以說這一段時間，就算沒有川普的因素，美國股市到隔年的農曆年前通常也都上漲居多。那你如果再加上川普的因素，可以說未來一整年了，我覺得美國股市應該是凶多吉少，所謂凶多吉少呢，指的是空軍凶多吉少，應該就是會持續創新高了。

美股最重要的7檔股票

進入主題，我覺得美國股市呢最值得投的其實就這7檔股票。這幾檔股票我們不用講名稱，你看圖標也知道圖上是哪一些股票，像這個微軟、蘋果、輝達、Google、亞馬遜、臉書（Meta）還有特斯拉。其實每一檔你注意去看，他都已經非常深刻的融入到我們生活當中了。

那他們這7檔股票呢，為什麼最值得投，主要就是有幾個共通點：

高權值股 在美股是當前最具重量性的高權值股。 品牌影響力 這7家公司每一家都有非常強大的品牌影響力，甚至更直白的說，他們都具備非常強大的壟斷力。像這個蘋果，他這個作業系統你找不到第二家，除非山寨機。再來這個微軟，像現在我用這個電腦裡面也是微軟的系統，你像這個Word還有這個PPT，這個也幾乎是沒有得取代的，都是他們壟斷走。 創新研發 他們都擁有非常強大的創新跟研發的動能。因為他們在資本市場裡面這個估值都非常高，資本市場主要用途就是用來融資，有了錢以後呢，他可以去做任何事情，例如說他可以拿來做併購，或強化他的研發能力。 盈利能力 他們有非常強大的盈利能力，淨利非常高的原因主要就是因為他們在各自的領域裡面都擁有非常強大的壟斷力，所以一旦市場進入到都沒有競爭對手的情況下，利潤自然好。 現金流 每一檔的現金流量非常的充沛。 情緒指標 這七檔股票同時也代表當今資本市場的情緒指標，所以市場情緒到底是亢奮還是恐懼，你看這七檔股票的走勢就知道。

7巨頭占標普500比重

從這幾檔佔美國股市的佔比，大家也可以發現一個很有趣的數字。我們可以觀察到這七檔股票佔美國標普500的市值的份額呢，從2014年的不到10%到2024年呢已經接近35%了。所以為什麼說你投資美股一定要投這七檔股票，因為這七檔股票在標普500裡面就佔掉了1%。

但是你也不要覺得這個數字非常高了，你像我們臺灣，其實跟這個情況也很類似，但我們比他更嚴重，我們只有一檔臺積電就佔了35%。所以你看人家美國說我們是載機指數嘛，這是題外話。

7巨頭今年股價表現

我們知道今年美國股市表現其實算是非常好，而且情緒也非常不錯，所以我們可以看到這個美股七巨頭今年的表現基本上都在三成以上的漲幅，非常恐怖。當然第一名就是這個NVIDIA，我們也是感謝他，這檔股票可以算是一整年的亮點。

第二個就是這個Meta，Meta我們可以看到，自從他去年跟前年大量的裁員過後，一整年下來漲了快80%。第三個就是最近的亮點Tesla，我們都知道這個Tesla跟川普的關係非常好，所以你可以觀察到他最近一波，這個從川普當選以後，這個股價漲的非常快哦。

所以有一句話說的好，選擇比努力更重要，站對邊這件事情在資本市場裡面非常重要。所以這七檔股票，其實只要你是投美股的投資人一定不能少。

為什麼7巨頭重要？

那他們這七檔股票表現有多誇張呢？其實我們這張圖表就可以說明他的故事，為什麼你買美股一定要投這七檔股票。光看就知道這個七巨頭過去這幾年的表現真的是非常的恐怖啊，你看這個2012年到現在漲了1400%，但同期標普500呢只有漲了大概300%左右。

如果說你標普500排除這個七巨頭呢，不好意思這個績效只剩下200%左右，那你不如買台股。所以這也是我們為什麼說你要投美股，你一定不能少掉這七檔股票。

當然我相信有能力的投資人早就已經在美國開這個戶頭，或是透過付委託的方式去進行投資。就我所知很多少年股神都這麼做，而且是加槓桿。

但是如果你是過往都只有投台股的投資人，這個時期像我們剛才說川普當選之後，臺灣這個多投有一點點不確定性，但美股基本上是沒什麼不確定性，就是強力做多。

那你如果過去都投台股，現在要投美股的話，當然可以像我們剛才所說的，去開美股戶頭或是開付委託。如果你只想要做個波段，或是想要去操作一段時間的題材的行情，當然可以，因為現在臺灣慢慢也有非常多相關聯動的ETF已經陸續發行上市了。

台灣連動7巨頭的美股ETF

那其實我這張圖表統整就是當前美股持有這個七巨頭的相關的ETF，給大家做一個參考。我們剛才也看到七巨頭今年表現非常的狂，所以這個圖表大家可以看到持有七巨頭相關的ETF，其實今年表現也非常的誇張。

這邊這個圖表上有六檔ETF給大家做一個參考，像這個第一名的00757今年一共漲了六成，第二名這個924也漲了45%。其他像這個00886、00662、00646、00770通通都漲了三成以上。

那你看他們對標的商品，標普500今年漲了27%，納斯達克漲了31%。但你一定會好奇，為什麼我們這個ETF都漲的比他多，還有一個因素，就是今年新臺幣是貶值的。

所以你會發現他們相關聯動的ETF今年表現非常強，原因就是在這邊。這樣圖表我進一步把目前臺股聯動美股七巨頭的相關的每一檔ETF都把它列出來，上面是相關ETF，他們持有七巨頭的比重跟他們今年的表現，下半部是七巨頭今年以來的股價表現。

值得留意的是，我這邊特別加了這一檔00971，這個是最近要掛牌的ETF，他剛好也是屬於完整持有七巨頭的一檔ETF。所以大家從這個圖表就可以很明顯的觀察到。

你看他們今年的表現，再搭上這個七巨頭的佔比，你就能夠知道為什麼這些ETF表現會這麼好。像我們現在可以觀察到NVIDIA今年漲177%，所以你如果持有這個輝達佔比比較高的呢，今年表現都不會太差。

那第二名的Meta跟第三名的特斯拉，如果他們同時持有Meta或同時持有特斯拉，你看像這幾檔今年表現就非常好，還有這個770。

不過現在最大的問題是，如果展望明年，這些本來的表現好的股票，像這個NVIDIA、Meta還有Tesla，他們還會這麼逆天嗎？其實我們現在也不知道，可能會繼續漲，可能是輪到他後面像這個Google、蘋果或是微軟往上漲。

所以比較保守的做法就是你就買這個七巨頭都對了，不要去預設立場，哪一隻可能漲比較多或哪一隻可能漲比較少，就這七檔股票你都平均分散，我覺得這最穩的做法。

完整持有7巨頭的4檔ETF

所以現在一個很重要的點就是完整持有七巨頭ETF。我們現在在圖表中可以看到四檔，分別是00924、00971、00662還有00646，這四檔算是當前完整持有七巨頭的四檔ETF。

00646這一檔追蹤的是標普500，所以你可以看到他們這個比重其實都很類似，績效也差不多。00662這一檔追蹤的是納斯達克，所以你可以看到他這個比重和績效都非常的相似。

至於00924跟00971呢，他們就是單獨指數公司出來編制的指數，不過我覺得他們的重點還是在於強化這個七巨頭的合計佔比。所以你可以看到像這個00924跟00971，他們七巨頭的佔比基本上都接近五成左右。

當然像這個追蹤納斯達克的00662，也有接近45%的佔比。像我的話，我就會聚焦在如果真的要投美股，我會看這三支，因為買美股看的就是科技股，看的就是七巨頭的走勢。

那像00971這一檔，雖然說還沒掛牌，可是你大概可以知道他的表現應該就是跟這個00924還有00662，績效會非常的相近，因為他們持有七巨頭的佔比都是非常高的。

我們就快速給大家介紹一下這檔00971。其實你看他的官網可能會比較清楚，不過我們這邊就快速幫大家帶到。他的核心編制規則其實就是非常重視這個研發費用佔比，然後他買的是美國市值前1000大的股票，挑50檔變成成分股，最後是用市值來做個加權。

不過值得留意的是這檔ETF，其實不是科技屬性的ETF，他是全產業，沒有特別聚焦在科技屬性。不過透過這樣子的編制規則，強調研發費用，選出來的科技佔比就是比較高一點。

像這張圖表，我們整理了00924、00662還有即將發行的這檔00971，他們各自的產業佔比。其實我們可以觀察到這個後面幾個類別，不同的編制規則他們就有不同的佔比，大家風格不一樣。

可是你可以發現他們的共通點就是資訊科技的佔比永遠都是最高的。這是因為美國最有競爭力的正是這一批股票，而他們的研發費用佔比也會是最高的。

美股歷年類股漲幅排行

如果我們透過過去的指數報酬表現來做個觀察，其實也可以發現很明顯的趨勢，就是你從這個2009年至今，可以發現資訊科技的報酬長年都是在前段班，幾乎從2017年以後你都可以看到永遠都是站在前五名以內。

而且坦白講，你現在往後看，我覺得這個趨勢也不會變。你不要說美國，臺灣也是這樣子，因為科技就是引領時代持續進步的原動力。

價格便宜的時間不多

不過有一個值得留意的重點，其實這些ETF，我們剛才看那個走勢也知道，這幾年表現真的非常強，所以你像這個ETF每一檔，他們的價格其實現在坦白講都不太便宜。

你像這個00757，你看這幾年表現這麼強，現在破百了，ETF的價格破百了你知道嗎？那像這個00662也要91塊了，發行比較早的00646也要62塊了，00924現在26塊了。

那像這個00971最近要掛牌，我覺得他上來之後，應該你要留在一開頭的時間不會特別久。

結論-等待一個修正的時機

所以我們回到明年重點，現在即將要進入2025年，川普就任之後的確有一些不確定的因素，但是我認為美國股市應該是確定持續往上走。

所以如果是這個時間點，你不要再問我到底要不要去買那個美債了。真的你要買，你去買那個聯動美股七巨頭的ETF，我都覺得比買那個美債還要來的更好。

當然科技股他的波動一定是比較大的，我覺得大家就可以站在一個分批持有、分批佈局的一個角度。例如我們現在就等，像最近這個美國股市漲多了，如果有一個突然的5%-10%回檔，我覺得這個時間點就非常值得大家去逢低進行一個佈局。

無論你是直接操作這些七巨頭的個股，或是你要逢低來操作這些相關聯動ETF，我都覺得是非常好的選擇。

那像我最近也感受到這個台股的信心越來越不夠，實際上我也慢慢開始在動搖了，我們要不要也來拿一點部位來買這一些相關連動美股的ETF。其實我也在等回檔，有回檔我可能就會找機會來逢低佈局。

那像我現在有在看了就比較便宜的，像這個00924跟00971。如果之後美股有下來，其實我就會想要投。

比如說下個月，美股突然掉1000點，這個00971還沒掛牌我就買00924，那如果00971掛牌我就買00971。

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