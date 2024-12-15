00878是信仰…其他高股息ETF無不好卻獨愛它！ 存股哥：4年以來從沒讓我失望

開帳號以來被問最多的問題之一，就是為什麼我獨愛00878？其他高股息是不是不好？其他的高股息沒有不好，只是00878對我來說確實意義重大，我也比較喜歡00878穩健的特性，如此而已。

而且當初00878剛上市時，根本也沒有其它類似的高股息能選，不是我不選，是選項只有00878能選，後來00919、00929上市、0056、00713改制，我也都有佈局，而且這些高股息總市值也有近300萬。

好幾年前我就有用個股、ETF去組月配現金流的想法，主要就是利用不同股票、不同月份的除權息，組出一年內每個月份都可以領股息的組合，但我發現這樣的做法效益太低也很難掌控其風險。

依稀記得當時組出了一年內大概可以有8-10個月份可以領股息的組合，但不同的個股、ETF屬性差異太大，我很難去掌控每一支標的的特性，資金也會變得過於分散，變成我的資金要分成8-10份才能組出近乎於月月配的組合，最終也沒有落實這個計劃。

無法將資金集中、個股間的特性差異太大，用個股硬湊月月配的話，最後可能真的變成左手換右手、賺股息賠價差的結果，但這時00878橫空出世，一次解決了以上我想到的所有煩惱。

大家也知道00878剛上的時候也不被看好，配息也被笑說連一杯大杯的city cafe也買不起，但第三季股息拉上來之後，我就是知道是它了，它絕對是符合我心中理想投資藍圖中最重要的標的。 00878一年四次配息加上原本持有的金融股，也有六個月可以領到股息，我覺得這樣的領息月份已經可以接受，加上只要集中火力買一檔就可以有效拉高現金流，實在是一舉數得，最重要的是它的選股邏輯偏向穩健、金融股比例高，是我喜歡的特性。 簡而言之就是在我對於提升現金流這件事苦無對策時，00878出現在我的生命中，佈局到現在也第四年了，它從沒讓我失望過，無論是穩健的配息還有股價成長，在不好的2022年還有今年的降息風，00878都一再證明它就是最穩的ETF，對我來說沒有之一。

而且00878超適合拿去開槓桿，這點讓我更愛了，無論你是借貸買進、當成擔保品質押，或是跟我一樣借貸買進再質押，都可以利用它穩健的特性讓你大大降低開槓桿的風險，也就是因為有了00878搭配我的開槓桿策略，才能讓我的總值在幾年內突飛猛進的成長。

當然我不否認00878的成長性比較不足，市值型或是其他較積極的高股息成長力度或許都比00878強，但我就是要追求它的穩健性跟高配息，因為這樣比較符合我這個待退人員的生活模式，退休人士追求高股息現金流應該沒毛病吧我想。

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