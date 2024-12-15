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僅00878報酬正…00919、00713、00929總虧損22萬多！ 小師傅：已習慣各種聲音聽聽就好

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僅00878報酬正…00919、00713、00929總虧損22萬多！ 小師傅：已習慣各種聲音聽聽就好

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

目前損益

00919帳面損益 -144,696（持有時間6個月）

00929帳面損益 -78,814（持有時間1年）

00713帳面損益 -99（持有時間1個月）

00878帳面損益 +3,537,517（持有時間2年）

目前只有00878報酬是正的，其餘三檔都是虧損的（總虧損：-223,609）

坦白說，現在看到這種二十幾萬甚至到幾百萬的短期帳面虧損，我早就已經看習慣了，其實我的存股時間並不算長，手上持有最久的是00878，存的過程中，有被笑的、被酸的，還有被說存高股息絕對注定要賠錢的，大家都很好心很怕我賺不到錢，跌的時候或配息不好時，總是很積極「關心」我手上的持股，然後跟我說「早就跟你說了吧，就是不聽！」但漲的時候，這些人又完全不關心了。

很多剛進股市的小白，很容易被這種「關心」和雜音給影響，加上如果看到帳面上持續虧損好幾個月，看不到希望，就會失去理性，沒紀律的認賠殺出，然後又去找配息高的ETF，但其實說真的，現在高股息的ETF不少績效都不好，也很多未填息，那會不會到時候換到其他高股息ETF，結果過一陣子股價還是一樣跌、配息還是一樣降呢？

就這樣，投資小白就一直隨波逐流買了新的ETF後，發現表現不如預期，又賣掉，等著等著，原本賣掉的股票又開始表現的不錯又買回，就這樣不斷循環，最怕到頭來很可能就是換上一場空...

給小白的建議

各種聲音聽聽就好，之前高股息表現好的時候，每個人都在吹捧，現在績效差的時候，人人都在唾棄，不要隨便相信別人，然後跟著買進賣出，股市本來就是風水輪流轉的。

簡單來說，市值型報酬 > 高股息報酬，這是無庸置疑的。總之，我只是想說，不要頻繁更換標，不論是高股息或市值型，都要能長期持有，只要能長期持有和自己的投資哲學，不管是選什麼，都是好的。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 市值型

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