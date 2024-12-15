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高息ETF績效11強搶鏡 今年報酬率一成起跳 00915逾25%最佳

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
受到投資人喜愛的高息ETF最新績效成績出爐，有11檔今年報酬率逾10％。 聯合報系資料照
受到投資人喜愛的高息ETF最新績效成績出爐，有11檔今年報酬率逾10％。 聯合報系資料照

受到投資人喜愛的高息ETF最新績效成績出爐，有11檔今年報酬率逾10％。展望2025年投資策略，法人認為，追求總報酬才是關鍵，建議優選成分股以大型股為主的高息ETF。

今年共有六檔高股息ETF新成立，總檔數來到23檔；今年規模大幅增加0.98兆元或115%，達1.84兆元，投資人數也攀升347.8萬人或89%，來到735.8萬人。

不過，台股指數墊高後殖利率下滑，加權指數股息率降至2.3%，下半年來行情趨於震盪整理，讓高股息ETF不僅配息率縮水，資本利得也面臨挑戰。

今年新成立的高息ETF，價格都未能站回發行價，報酬率也僅兆豐電子高息等權一檔是正報酬。至於今年來完整參與行情的17檔高股息ETF表現，平均含息價格漲幅來到12.3%。

高股息ETF今年來報酬率 圖／經濟日報提供
高股息ETF今年來報酬率 圖／經濟日報提供

最佳一檔是凱基優選高股息30（00915）的25.04%；其次為大華優利高填息30的20.2%。報酬一成以上包括：元大台灣高息低波18.07%、永豐優息存股16.2%、富邦臺灣優質高息16.1%、國泰股利精選30的16.09%、群益台灣精選高息15.6%、群益半導體收益14.3%、復華富時高息低波12.3%、國泰永續高股息11.2%、富邦特選高股息30的10.6%。

國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁提醒投資人，目前處於景氣周期趨緩、國際政經變局多下，投資大型股會優於小型股，因此，成分股是以大型股為主的高息ETF在2025年會相對有利。

凱基優選高股息30經理人施政廷表示，2025年投資高股息ETF，給投資人五大提醒：總報酬才是王道、機制設計決定命運、股票要當股票買、債券要當債券買、投資化繁為簡。


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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息

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