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六檔ETF換股 航運受青睞

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股ETF即將迎來新一波換股潮。繼富時羅素系列指數公告名單後，包含群益台灣精選高息、元大台灣高息低波等六檔台股ETF，也將接力公告新成分股名單。

群益台灣精選高息新增六檔、元大台灣高息低波新增七檔，雙雙新納入裕民，航運股再度迎接資金活水，至於實際新增及刪除股，將待臺灣指數公司17日公告。

據了解，群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、富邦特選高股息30、群益半導體收益、新光臺灣半導體30、永豐智能車供應鏈共六檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自12月17日交易結束後生效（亦即12月18日起生效）。而近期市場熱烈討論的復華台灣科技優息，本次不會換股，僅進行權重審核。

據CMoney統計至昨（13）日，合計六檔ETF規模高達4,717億元，群益台灣精選高息、元大台灣高息低波規模都在千億元以上。

此次調整中規模最大一檔，目前排行台股ETF中第四大的群益台灣精選高息，因規模3,077億元較龐大，於指數定期審核生效日起設有八個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在八個交易日內調整；如今已進入過渡期，成分股中已新增群聯（8299）、慧洋-KY、裕民、海悅、遠雄以及億光共六檔，總持股檔數提升至36檔。此次定審有至多替換八檔的限制。

規模1,195億元的元大台灣高息低波，排行台股ETF第八大，於指數定期審核生效日起設有三個營業日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在三個營業日內調整，目前也已進入過渡期，在成分股中已新增裕民、華立、群益證、長榮鋼、大成、超豐、潤弘共七檔，總持股檔數提升至57檔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 群益

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