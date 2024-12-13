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五投信看2025 喊買三類ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
元大、國泰、群益、富邦、中國信託等發行商，建議布局台股市值ETF、美股ETF、投資等級債ETF，掌握明年收益契機。 （路透）
元大、國泰、群益、富邦、中國信託等發行商，建議布局台股市值ETF、美股ETF、投資等級債ETF，掌握明年收益契機。 （路透）

2024年股市是豐收的一年，人工智慧（AI）催化下，美股帶頭頻頻改寫新高，指標的S&P 500指數上漲26.8%、加權指數亦有28.5%漲幅。即將步入2025年，綜合元大、國泰、群益、富邦、中國信託ETF前五大發行商看法，建議布局台股市值ETF、美股ETF、投資等級債ETF，迎接川普2.0時代變化球。

觀察前五大ETF發行業者的看法，台股市場上，多數延續2024年第4季的建議，元大台灣50、國泰台灣領袖50以及富邦台50都再度獲得發行業者優先推薦。而群益及中國信託投信也建議投資人從高股息ETF轉向市值型或是科技型，如群益台ESG低碳50、中信關鍵半導體。

前五大ETF發行商建議的2025年投資標的
前五大ETF發行商建議的2025年投資標的

至於海外市場看法，雖然多數仍維持以美股為首的投資建議，但標的出現明顯差異，與2024年第4季的投資建議做對比，僅國泰費城半導體一檔獲得保留；在AI元年之後，相關需求持續旺盛，科技主題的富邦NASDAQ值得留意；而受惠川普交易的元大航太防衛科技、中信特選金融獲得2025年的第一波推薦名單。唯一新興市場的建議，則是投資中國股市的群益深証中小。

國泰投信投資長鄭立誠指出，過去川普對中國採取的關稅與科技封鎖政策，推動全球供應鏈重組，這對台灣來說是一個契機。台灣作為美中之間的關鍵科技樞紐，可能進一步鞏固在半導體、電子零組件等高科技領域中的地位，尤其是美台在晶片供應鏈的合作會更加緊密；加上台灣的戰略地位具有先天優勢，有望吸引更多外資觀望，對台股都是利多。

富邦投信投資策略師徐翊達表示，美國總體經濟穩健，短期沒有看見較大風險，建議維持高持股，尤其看好AI科技革命帶來的投資機會，可留意AI受惠股，像是半導體、伺服器等。

各國高度關注川普任職後或將重啟貿易戰2.0，恐增加金融市場波動，基於防衛裝備以美國為主要出口國，加上可滿足區域穩定需求，相關採購案預算增加很可能使其成為對沖貿易戰威脅最佳籌碼，元大投信建議可以留意國防、航太等相關標的表現機會。

中國信託投信認為，川普政策包含放寬金融監管、減稅政策和經濟刺激措施，皆對美國金融股產生積極影響，隨金融科技不斷發展和可能的監管放寬，大型金融股有望在未來幾年內實現顯著增長，以美國大型金融股為成分股的主題型ETF可望受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國信託

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