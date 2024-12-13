2025年如何投資ETF 凱基投信提出五個金律

時序進入歲末，迎接2025年，投資ETF要注意那些「眉角」，凱基投信總經理張慈恩13日表示，投資ETF掌握五大金律，就能化被動投資為主動出擊，預約豐盛未來。五大金律包含：ETF機制設定決定命運；追求ETF總報酬才是王道，避免賺了股息卻忽略機會成本；把股票當股票買，追求資本利得；把債券當債券買，鎖定債息收益；並落實投資的根本-化繁為簡，善用資產配置，實現複利的力量。

凱基台灣優選高股息30 ETF 基金（00915）經理人施政廷表示，2025年投資高股息ETF，追求總報酬目標將更加重要，因為台股未來12個月股息率已跌破3%，來到歷史低點，2025年投資人宜下修對股息的期待；若仍抱持過去的存股想法，只看張數、不問股價，可能得面臨資本利得減損，與配息縮水，導致資產越配越薄，反而失去投資的初衷。

施政廷認為，股息高低固然重要，但千萬不要忽視複利效果所創造的報酬威力，才是長期累積資產的關鍵；高股息ETF雖然強調相對高配息，但成分股畢竟仍是股票，把股票當股票買，追求資本利得，聚焦總報酬，才能享受複利的效果。

市場熱議所謂「債市送分題」，卻在美國財政赤字、關稅新政、通膨隱憂等多重因素影響下，帶動美國公債殖利率居高不下，送分劇情延後上演。凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）經理人鄭翰紘表示，過去兩年的低利率環境其實不易在2025年複製重現，因為觀察過去60年的美國10年期公債殖利率走勢，可以發現4.0%~5.0%的美國10年債殖利率或許才是常態，與其一味追求會受利率、利差牽動有漲有跌的資本利得，持續累積的票息收入，更適合作為債券長期總報酬的主要來源。短期內公債殖利率下行空間有限的情況下，債券ETF投資建議鎖定存續天期偏中短、中段信評的債種，並適度承擔信用風險，以換取利差優勢，兼顧追求債息目標。

凱基投信表示，展望2025年，股債ETF雙向配置依然是在震盪市場下，長治久安的較佳策略，台美兩地股市建議納為標配，台股以市值與高股息型為核心，並適度搭配主題型參與長期趨勢；海外核心配置以美股為主的ETF，再彈性搭配主題型掌握趨勢商機；債券型ETF則以天期偏中短、信評居中的非投資等級債與投資等級債合組長期核心部位。豐盛未來不必靠頻繁交易，抓緊ETF三大核心配置，化繁為簡，將繁雜的選股決策交由ETF機制，個人依據投資屬性調整股債ETF比重。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。