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00735兩進三出 韓股還可以投資嗎？

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

臺灣指數公司13日公布「臺韓資訊科技指數」成分股定期審核結果，連結ETF為國泰臺韓科技（00735），本次成分股新增川湖（2059）、健策（3653）兩檔；刪除南亞科（2408）、力積電（6770）以及LG Innotek共三檔。

今年以來韓國股市表現疲弱，再加上日前南韓總統尹錫悅日前無預警宣布戒嚴，軍力包圍國會，引發政壇震撼彈。儘管國會迅速推翻此舉，彈劾總統也宣告失敗，但政治動盪的陰影揮之不去，目前仍呈現負報酬。

國泰臺韓科技經理人江宇騰表示，近期韓國股市面臨顯著波動，主要因為南韓總統尹錫悅12月3日突發性宣布戒嚴，但隨後在國會表決後迅速解除所致，引發朝野激烈對立，尹錫悅下台危機，該事件促使投資人對韓國市場持謹慎態度，不過目前市場針對上述事件已反映，建議投資人冷靜觀望，留意後續發展。

江宇騰說明，國泰臺韓科技追蹤臺韓資訊科技指數，主要成分股以台積電（2330）占比24.79%最高，三星占13.22%居次，此後依序為鴻海（2317）、聯發科（2454）、SK海力士，台股占比較多。2025年全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續攀升，全球半導體市場將繼續迎來高速成長，相關成分股有望受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰

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